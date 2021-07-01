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Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий

Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий - РИА Новости, 01.07.2021

Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю 72% территорий. Об этом она заявила с трибуны Верховной рады. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:06

2021-07-01T16:06

2021-07-01T16:20

верховная рада украины

мвф

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю 72% территорий. Об этом она заявила с трибуны Верховной рады.По ее словам, законопроект о рынке земли, который вступил в силу 1 июля, позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и хищнически их эксплуатировать.Тимошенко отметила, что закон нарушает минимум 22 статьи конституции страны и забирает у фермеров право постоянного пользования сельхозугодиями."Это фермеры, люди, которые имеют огороды, наука аграрная. То есть вычеркивается фермерство вообще из жизни", — подытожила депутат.В конце марта Верховная рада приняла закон, который отменяет мораторий на продажу земли и позволяет покупать ее украинским юридическим лицам. Изначально этот документ предполагал, что иностранцы не смогут приобрести сельхозугодия до проведения всеукраинского референдума. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что такое голосование может пройти в стране в 2022 году, "если на то будет воля народа". В конце апреля Рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранцев на покупку земель. При этом согласовывать сделки с кабинетом министров теперь не нужно. Его принятие было одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Киеву. Тимошенко неоднократно критиковала закон о рынке земли. По ее словам, он приведет к тому, что на Украине наступит "африканский голод".

https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html

https://ria.ru/20210320/ukraina-1602148791.html

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верховная рада украины, мвф, юлия тимошенко, партия "батькивщина", киев, украина, в мире