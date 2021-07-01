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Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий - РИА Новости, 01.07.2021
Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю 72% территорий. Об этом она заявила с трибуны Верховной рады. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:06
2021-07-01T16:20
верховная рада украины
мвф
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю 72% территорий. Об этом она заявила с трибуны Верховной рады.По ее словам, законопроект о рынке земли, который вступил в силу 1 июля, позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и хищнически их эксплуатировать.Тимошенко отметила, что закон нарушает минимум 22 статьи конституции страны и забирает у фермеров право постоянного пользования сельхозугодиями."Это фермеры, люди, которые имеют огороды, наука аграрная. То есть вычеркивается фермерство вообще из жизни", — подытожила депутат.В конце марта Верховная рада приняла закон, который отменяет мораторий на продажу земли и позволяет покупать ее украинским юридическим лицам. Изначально этот документ предполагал, что иностранцы не смогут приобрести сельхозугодия до проведения всеукраинского референдума. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что такое голосование может пройти в стране в 2022 году, "если на то будет воля народа". В конце апреля Рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранцев на покупку земель. При этом согласовывать сделки с кабинетом министров теперь не нужно. Его принятие было одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Киеву. Тимошенко неоднократно критиковала закон о рынке земли. По ее словам, он приведет к тому, что на Украине наступит "африканский голод".
https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html
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верховная рада украины, мвф, юлия тимошенко, партия "батькивщина", киев, украина, в мире
Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06 01.07.2021 (обновлено: 16:20 01.07.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

Тимошенко предрекла Украине потерю 72% территорий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю 72% территорий. Об этом она заявила с трибуны Верховной рады.
По ее словам, законопроект о рынке земли, который вступил в силу 1 июля, позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и хищнически их эксплуатировать.

"С землей позволено вести себя как вандалам — снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить", — сказала политик.

Тимошенко отметила, что закон нарушает минимум 22 статьи конституции страны и забирает у фермеров право постоянного пользования сельхозугодиями.
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"Это фермеры, люди, которые имеют огороды, наука аграрная. То есть вычеркивается фермерство вообще из жизни", — подытожила депутат.
В конце марта Верховная рада приняла закон, который отменяет мораторий на продажу земли и позволяет покупать ее украинским юридическим лицам. Изначально этот документ предполагал, что иностранцы не смогут приобрести сельхозугодия до проведения всеукраинского референдума. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что такое голосование может пройти в стране в 2022 году, "если на то будет воля народа".
В конце апреля Рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранцев на покупку земель. При этом согласовывать сделки с кабинетом министров теперь не нужно. Его принятие было одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Киеву.
Тимошенко неоднократно критиковала закон о рынке земли. По ее словам, он приведет к тому, что на Украине наступит "африканский голод".
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