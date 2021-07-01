https://ria.ru/20210701/poterya-1739339549.html

В Киеве признали потерю "морального превосходства"

В Киеве признали потерю "морального превосходства" - РИА Новости, 01.07.2021

В Киеве признали потерю "морального превосходства"

Украина потеряла "моральное превосходство", в результате чего страны Евросоюза стремятся наладить диалог с Россией, такое мнение во время круглого стола в Киеве РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T06:02

2021-07-01T06:02

2021-07-01T06:02

россия

иванна климпуш-цинцадзе

северный поток — 2

верховная рада украины

евросоюз

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Украина потеряла "моральное превосходство", в результате чего страны Евросоюза стремятся наладить диалог с Россией, такое мнение во время круглого стола в Киеве выразила главы комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, попытки европейских государств наладить диалог с Москвой, включая реализацию газопровода "Северный поток — 2", частично вызваны "размыванием" позиции Украины, которая перестала быть четкой и базироваться на "ценностях". "Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года", – заявила парламентарий.Климпуш-Цинцадзе выразила мнение, что Украине в условиях достройки и запуска российского трубопровода необходима "реальная стратегия", основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие. "Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания. Если о чем-то может идти речь, то о чем-то очень конкретном, прежде всего, об обозримых вопросах безопасности", - отметила депутат.При этом она добавила, что аргументы Киева будут услышаны лучше, если Украина будет продолжать "реальные реформы"."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210626/potok-1738705651.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739277551.html

россия

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россия, иванна климпуш-цинцадзе, северный поток — 2, верховная рада украины, евросоюз, украина, в мире