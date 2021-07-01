https://ria.ru/20210701/pomoyka-1739338369.html

Актер Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым в "помойку"

Актер Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым в "помойку" - РИА Новости, 01.07.2021

Актер Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым в "помойку"

Крым во времена Украины приходил в запустение. С таким заявлением выступил в эфире программы "Антонимы" заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T04:21

2021-07-01T04:21

2021-07-01T10:51

россия

алексей гуськов

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Крым во времена Украины приходил в запустение. С таким заявлением выступил в эфире программы "Антонимы" заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов.Россия, отметил он, вкладывает колоссальные средства в развитие региона.В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт "Миротворец" из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство.Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

https://ria.ru/20210318/vossoedinenie-1601453751.html

россия

республика крым

украина

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россия, алексей гуськов, республика крым, украина, в мире