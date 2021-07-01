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Актер Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым в "помойку"
Актер Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым в "помойку" - РИА Новости, 01.07.2021
Актер Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым в "помойку"
Крым во времена Украины приходил в запустение. С таким заявлением выступил в эфире программы "Антонимы" заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T04:21
2021-07-01T10:51
россия
алексей гуськов
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Крым во времена Украины приходил в запустение. С таким заявлением выступил в эфире программы "Антонимы" заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов.Россия, отметил он, вкладывает колоссальные средства в развитие региона.В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт "Миротворец" из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство.Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
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россия, алексей гуськов, республика крым, украина, в мире
Актер Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым в "помойку"
04:21 01.07.2021 (обновлено: 10:51 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист Российской Федерации Алексей Гуськов
Народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Актер Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым в "помойку"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Крым во времена Украины приходил в запустение. С таким заявлением выступил в эфире программы "Антонимы" заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов.
"Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку", - сказал актер.
Россия, отметил он, вкладывает колоссальные средства в развитие региона.
В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт "Миротворец" из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство.
Праздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 01:38
День воссоединения Крыма с Россией
Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
 
РоссияАлексей ГуськовРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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