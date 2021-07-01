https://ria.ru/20210701/poligon-1739398155.html
В Тамбовской области избили активиста, пожаловавшегося Путину
В Тамбовской области избили активиста, пожаловавшегося Путину - РИА Новости, 01.07.2021
В Тамбовской области избили активиста, пожаловавшегося Путину
Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:28
2021-07-01T13:28
2021-07-01T14:13
сосновский район
общество
прямая линия с владимиром путиным
тамбовская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Информация об избиении Романа Герасимова изначально появилась на страницах местных интернет-групп и в Telegram-каналах.Там сообщалось, что сегодня утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка. Он вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона.Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения — "в область сердца, в живот и в ногу". Днем ранее, в день прямого эфира, ему "порезали колесо автомобиля". Активиста доставили в больницу.Как уточнил собеседник агентства, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Комментариями властей о самом видео РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210630/putin-1739251046.html
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Раненый активист рассказал о нападении после обращения к Путину на прямой линии
Раненый активист рассказал о нападении после обращения к Путину на прямой линии
2021-07-01T13:28
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РИА Новости
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сосновский район, общество, прямая линия с владимиром путиным, тамбовская область, происшествия
В Тамбовской области избили активиста, пожаловавшегося Путину
13:28 01.07.2021 (обновлено: 14:13 01.07.2021)
Под Тамбовом избили активиста, пожаловавшегося Путину на строительство мусорного полигона