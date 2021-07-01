https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html

Синоптики рассказали о погоде в июле

Синоптики рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 01.07.2021

Синоптики рассказали о погоде в июле

Синоптики прогнозируют теплый июль в России, на большей части страны температура будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:08

2021-07-01T14:08

2021-07-01T14:08

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют теплый июль в России, на большей части страны температура будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На июль температура прогнозируется в большинстве регионов выше нормы. Около и выше нормы, но все-таки в большинстве регионов выше нормы. На Европейской территории выше нормы, в южной половине Азиатской части страны и в Дальневосточном федеральном округе выше нормы, около нормы температурный фон на Урале, в Западной Сибири и в западных регионах Красноярского края. Повсеместно прогнозируется теплый июль", - сказал Вильфанд.Он отметил, что на Чукотке будет около нормы."Осадки в большинстве регионов около нормы. Заметный дефицит прогнозируется в Поволжье и на Урале", - уточнил синоптик.Ученый добавил, что очаги дефицита осадков будут на Чукотке, в Магаданской области, а также на юге Хабаровского края."Избыток осадков в Иркутской области и Забайкалье, а также на Таймыре", - добавил он.

https://ria.ru/20210701/zasukha-1739344732.html

россия

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество