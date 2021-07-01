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Синоптики рассказали о погоде в июле
Синоптики рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 01.07.2021
Синоптики рассказали о погоде в июле
Синоптики прогнозируют теплый июль в России, на большей части страны температура будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:08
2021-07-01T14:08
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют теплый июль в России, на большей части страны температура будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На июль температура прогнозируется в большинстве регионов выше нормы. Около и выше нормы, но все-таки в большинстве регионов выше нормы. На Европейской территории выше нормы, в южной половине Азиатской части страны и в Дальневосточном федеральном округе выше нормы, около нормы температурный фон на Урале, в Западной Сибири и в западных регионах Красноярского края. Повсеместно прогнозируется теплый июль", - сказал Вильфанд.Он отметил, что на Чукотке будет около нормы."Осадки в большинстве регионов около нормы. Заметный дефицит прогнозируется в Поволжье и на Урале", - уточнил синоптик.Ученый добавил, что очаги дефицита осадков будут на Чукотке, в Магаданской области, а также на юге Хабаровского края."Избыток осадков в Иркутской области и Забайкалье, а также на Таймыре", - добавил он.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Синоптики рассказали о погоде в июле
14:08 01.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Гидрометцентре прогнозируют теплый июль, на большей части России температура будет выше нормы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют теплый июль в России, на большей части страны температура будет выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На июль температура прогнозируется в большинстве регионов выше нормы. Около и выше нормы, но все-таки в большинстве регионов выше нормы. На Европейской территории выше нормы, в южной половине Азиатской части страны и в Дальневосточном федеральном округе выше нормы, около нормы температурный фон на Урале, в Западной Сибири и в западных регионах Красноярского края. Повсеместно прогнозируется теплый июль", - сказал Вильфанд.
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08:15
Синоптик предупредил жителей Центральной России о сильнейшей засухе
Он отметил, что на Чукотке будет около нормы.
"Осадки в большинстве регионов около нормы. Заметный дефицит прогнозируется в Поволжье и на Урале", - уточнил синоптик.
Ученый добавил, что очаги дефицита осадков будут на Чукотке, в Магаданской области, а также на юге Хабаровского края.
"Избыток осадков в Иркутской области и Забайкалье, а также на Таймыре", - добавил он.
Африканский зной и температурные рекорды: жара в России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

Отдыхающие в Парке культуры им. Горького в Москве в жаркую погоду
1 из 15

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

Девушки отдыхают в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ
2 из 15

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Люди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду
3 из 15

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

Девушка на велосипеде в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

С неба не упадет ни капли дождя.

Девушки на Никольской улице в Москве
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

Женщина у фонтана в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

Отдыхающие в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Женщина на одной из улиц в Москве
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

Девушка отдыхает на берегу Енисея в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

Люди отдыхают на яхте на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

Люди купаются в море в жаркую погоду в парке 300-летия Санкт-Петербурга
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

Люди на пирсе неподалеку от пляжа в парке 300-летия Санкт-Петербурга
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

Девушка в парке 300-летия Санкт-Петербурга
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 15

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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