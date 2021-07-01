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Оренбуржье направит более 200 миллионов рублей на поддержку МСП

Оренбуржье направит более 200 миллионов рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 01.07.2021

Оренбуржье направит более 200 миллионов рублей на поддержку МСП

Более 200 миллионов рублей планируется направить в Оренбургской области на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:02

2021-07-01T13:02

2021-07-01T13:05

оренбургская область

россия

денис паслер

оренбургская область

экономика

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ОРЕНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей планируется направить в Оренбургской области на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона."С начала текущего года в Оренбуржье стартовала реализация региональных проектов по поддержке самозанятых, созданию условий для легкого старта бизнеса, акселерации малых и средних предприятий. На эти нужды до конца года направим более 200 миллионов рублей", - цитирует пресс- служба слова губернатора региона Дениса Паслера после трансляции "прямой линии" с президентом России. Глава региона отметил, что в Оренбургской области малый и средний бизнес получает весь спектр федеральной и региональной поддержки. В прошлом году на эти цели были направлены почти 9 миллиардов рублей. Глава региона также обратил внимание на данную президентом России рекомендацию губернаторам регионов проводить свои прямые линии, чтобы скорректировать работу в различных сферах.

https://ria.ru/20210630/fabrika-1739211712.html

россия

оренбургская область

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россия, денис паслер, оренбургская область, экономика