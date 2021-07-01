Оренбуржье направит более 200 миллионов рублей на поддержку МСП
13:02 01.07.2021 (обновлено: 13:05 01.07.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей на Пермской печатной фабрике
ОРЕНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей планируется направить в Оренбургской области на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С начала текущего года в Оренбуржье стартовала реализация региональных проектов по поддержке самозанятых, созданию условий для легкого старта бизнеса, акселерации малых и средних предприятий. На эти нужды до конца года направим более 200 миллионов рублей", - цитирует пресс- служба слова губернатора региона Дениса Паслера после трансляции "прямой линии" с президентом России.
Глава региона отметил, что в Оренбургской области малый и средний бизнес получает весь спектр федеральной и региональной поддержки. В прошлом году на эти цели были направлены почти 9 миллиардов рублей.
Глава региона также обратил внимание на данную президентом России рекомендацию губернаторам регионов проводить свои прямые линии, чтобы скорректировать работу в различных сферах.
"Нам необходимо обратить серьезное внимание на призыв президента с огромным вниманием относиться к диалогу с жителями региона для совместного решения большого спектра задач",- отметил Паслер.