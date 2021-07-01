Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210701/podderzhka-1739390622.html
Оренбуржье направит более 200 миллионов рублей на поддержку МСП
Оренбуржье направит более 200 миллионов рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 01.07.2021
Оренбуржье направит более 200 миллионов рублей на поддержку МСП
Более 200 миллионов рублей планируется направить в Оренбургской области на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:02
2021-07-01T13:05
оренбургская область
россия
денис паслер
оренбургская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151000/08/1510000893_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f23b8d30a856401033a284dc3f66f36b.jpg
ОРЕНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей планируется направить в Оренбургской области на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона."С начала текущего года в Оренбуржье стартовала реализация региональных проектов по поддержке самозанятых, созданию условий для легкого старта бизнеса, акселерации малых и средних предприятий. На эти нужды до конца года направим более 200 миллионов рублей", - цитирует пресс- служба слова губернатора региона Дениса Паслера после трансляции "прямой линии" с президентом России. Глава региона отметил, что в Оренбургской области малый и средний бизнес получает весь спектр федеральной и региональной поддержки. В прошлом году на эти цели были направлены почти 9 миллиардов рублей. Глава региона также обратил внимание на данную президентом России рекомендацию губернаторам регионов проводить свои прямые линии, чтобы скорректировать работу в различных сферах.
https://ria.ru/20210630/fabrika-1739211712.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151000/08/1510000893_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_082cbb9cad058d6ab7f3b15515606391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, денис паслер, оренбургская область, экономика

Оренбуржье направит более 200 миллионов рублей на поддержку МСП

13:02 01.07.2021 (обновлено: 13:05 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей на Пермской печатной фабрике
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей планируется направить в Оренбургской области на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С начала текущего года в Оренбуржье стартовала реализация региональных проектов по поддержке самозанятых, созданию условий для легкого старта бизнеса, акселерации малых и средних предприятий. На эти нужды до конца года направим более 200 миллионов рублей", - цитирует пресс- служба слова губернатора региона Дениса Паслера после трансляции "прямой линии" с президентом России.
Глава региона отметил, что в Оренбургской области малый и средний бизнес получает весь спектр федеральной и региональной поддержки. В прошлом году на эти цели были направлены почти 9 миллиардов рублей.
Глава региона также обратил внимание на данную президентом России рекомендацию губернаторам регионов проводить свои прямые линии, чтобы скорректировать работу в различных сферах.
"Нам необходимо обратить серьезное внимание на призыв президента с огромным вниманием относиться к диалогу с жителями региона для совместного решения большого спектра задач",- отметил Паслер.
В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 13:40Оренбургская область
В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов
 
Оренбургская областьРоссияДенис ПаслерОренбургская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
Лента новостейМолния