Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/plesen-1739338931.html
ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"
ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени" - РИА Новости, 01.07.2021
ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"
ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19, чтобы не подхватить грибок, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T05:07
2021-07-01T09:42
весь мир
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734592661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8766e0fdfe75753a2d1ac45c808b4790.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19, чтобы не подхватить грибок, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка)."Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.Вуйнович отметила, что ВОЗ призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.Специалист также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.Если у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами, добавила представитель ВОЗ.Мукормикоз, или "черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/indiya-1736632868.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734592661_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ee1c220b75f57aad223cbc4bd1f3eba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весь мир, воз, в мире
ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"
05:07 01.07.2021 (обновлено: 09:42 01.07.2021)
 
© Depositphotos / ton_aquaticЧерная плесень под микроскопом
Черная плесень под микроскопом - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / ton_aquatic

ВОЗ выпустила рекомендации по борьбе с распространением "черной плесени"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19, чтобы не подхватить грибок, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.
Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).
"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.
Вуйнович отметила, что ВОЗ призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.
Врач осматривает мужчину на предмет симптомов мукормикоза в больнице Мумбаи в Индии - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 14:58В мире
В Индии зарегистрировали резкий рост заболеваемости "черной плесенью"
Специалист также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.
Если у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами, добавила представитель ВОЗ.

"Важно подчеркнуть, что с учетом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции этот риск под контролем", — резюмировала она.

Мукормикоз, или "черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с COVID-19.
Мукормикоз, или “черная плесень”: что это за болезнь и кто в группе риска
11 июня, 18:36Инфографика
Мукормикоз, или “черная плесень”: что это за болезнь и кто в группе риска
Инфографика
Посмотреть
 
Весь мирВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
Лента новостейМолния