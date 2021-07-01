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ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"
ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени" - РИА Новости, 01.07.2021
ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"
ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19, чтобы не подхватить грибок, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T05:07
2021-07-01T05:07
2021-07-01T09:42
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19, чтобы не подхватить грибок, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка)."Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.Вуйнович отметила, что ВОЗ призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.Специалист также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.Если у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами, добавила представитель ВОЗ.Мукормикоз, или "черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/indiya-1736632868.html
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весь мир, воз, в мире
ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"
05:07 01.07.2021 (обновлено: 09:42 01.07.2021)
ВОЗ выпустила рекомендации по борьбе с распространением "черной плесени"
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19
, чтобы не подхватить грибок, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович
.
Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).
"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.
Вуйнович отметила, что ВОЗ
призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.
Специалист также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.
Если у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами, добавила представитель ВОЗ.
"Важно подчеркнуть, что с учетом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции этот риск под контролем", — резюмировала она.
Мукормикоз, или "черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с COVID-19.