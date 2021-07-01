https://ria.ru/20210701/plesen-1739338931.html

ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"

ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени" - РИА Новости, 01.07.2021

ВОЗ дала рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"

ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19, чтобы не подхватить грибок, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T05:07

2021-07-01T05:07

2021-07-01T09:42

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19, чтобы не подхватить грибок, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка)."Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.Вуйнович отметила, что ВОЗ призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.Специалист также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.Если у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами, добавила представитель ВОЗ.Мукормикоз, или "черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/indiya-1736632868.html

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