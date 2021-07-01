https://ria.ru/20210701/platforma-1739394476.html
Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт"
Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт" - РИА Новости, 01.07.2021
Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт"
Сервисами цифровой платформы "Мой экспорт" за первые полгода ее работы воспользовались 1760 российских экспортеров, говорится в сообщении Российского... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:23
2021-07-01T13:23
2021-07-01T13:23
российский экспортный центр (рэц)
технологии
экономика
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сервисами цифровой платформы "Мой экспорт" за первые полгода ее работы воспользовались 1760 российских экспортеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).Сегодня на платформе экспортеры могут воспользоваться четырьмя блоками сервисов: государственные сервисы, бизнес-сервисы, аналитические сервисы, а также сервисы поддержки выставочной деятельности.По словам Михайлика, абсолютным лидером по востребованности среди сервисов стала поддержка выставочной деятельности. Система отработала более 1,1 тысячи заявок на участие в различных выставках. Второй по популярности сервис - господдержка на транспортировку, системой зарегистрировано более 800 заявок на получение компенсации.Прототип системы был разработан в 2018 году на базе цифровой платформы РЭЦ, а в ноябре 2020 года система была введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас в ней доступны более 30 государственных и технических сервисов, направленных на оптимизацию процесса взаимодействия между экспортерами и федеральными органами исполнительной власти.
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российский экспортный центр (рэц), технологии, экономика
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Сервисами цифровой платформы "Мой экспорт" за первые полгода ее работы воспользовались 1760 российских экспортеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ)
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"Цифровая платформа доступна для пользователей уже полгода. За это время услугами поддержки экспорта, в том числе суперсервисами, воспользовались более 1700 компаний", - подвел первые итоги работы вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
Сегодня на платформе экспортеры могут воспользоваться четырьмя блоками сервисов: государственные сервисы, бизнес-сервисы, аналитические сервисы, а также сервисы поддержки выставочной деятельности.
По словам Михайлика, абсолютным лидером по востребованности среди сервисов стала поддержка выставочной деятельности. Система отработала более 1,1 тысячи заявок на участие в различных выставках. Второй по популярности сервис - господдержка на транспортировку, системой зарегистрировано более 800 заявок на получение компенсации.
"Третьим сервисом по числу запросов стало оформление сертификата свободной продажи – более 700 сертификатов уже выдано в цифровом виде экспортерам", - рассказал Михайлик.
Прототип системы был разработан в 2018 году на базе цифровой платформы РЭЦ, а в ноябре 2020 года система была введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас в ней доступны более 30 государственных и технических сервисов, направленных на оптимизацию процесса взаимодействия между экспортерами и федеральными органами исполнительной власти.