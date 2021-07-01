https://ria.ru/20210701/platforma-1739394476.html

Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт"

Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт" - РИА Новости, 01.07.2021

Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт"

Сервисами цифровой платформы "Мой экспорт" за первые полгода ее работы воспользовались 1760 российских экспортеров, говорится в сообщении Российского... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:23

2021-07-01T13:23

2021-07-01T13:23

российский экспортный центр (рэц)

технологии

экономика

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сервисами цифровой платформы "Мой экспорт" за первые полгода ее работы воспользовались 1760 российских экспортеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).Сегодня на платформе экспортеры могут воспользоваться четырьмя блоками сервисов: государственные сервисы, бизнес-сервисы, аналитические сервисы, а также сервисы поддержки выставочной деятельности.По словам Михайлика, абсолютным лидером по востребованности среди сервисов стала поддержка выставочной деятельности. Система отработала более 1,1 тысячи заявок на участие в различных выставках. Второй по популярности сервис - господдержка на транспортировку, системой зарегистрировано более 800 заявок на получение компенсации.Прототип системы был разработан в 2018 году на базе цифровой платформы РЭЦ, а в ноябре 2020 года система была введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас в ней доступны более 30 государственных и технических сервисов, направленных на оптимизацию процесса взаимодействия между экспортерами и федеральными органами исполнительной власти.

https://ria.ru/20210603/rets-1735506649.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), технологии, экономика