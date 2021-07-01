Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/platforma-1739394476.html
Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт"
Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт" - РИА Новости, 01.07.2021
Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт"
Сервисами цифровой платформы "Мой экспорт" за первые полгода ее работы воспользовались 1760 российских экспортеров, говорится в сообщении Российского... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:23
2021-07-01T13:23
российский экспортный центр (рэц)
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739396525_0:0:3367:1894_1920x0_80_0_0_7779da0d5ca53c7bed080b1dd9a2fcaa.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сервисами цифровой платформы "Мой экспорт" за первые полгода ее работы воспользовались 1760 российских экспортеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).Сегодня на платформе экспортеры могут воспользоваться четырьмя блоками сервисов: государственные сервисы, бизнес-сервисы, аналитические сервисы, а также сервисы поддержки выставочной деятельности.По словам Михайлика, абсолютным лидером по востребованности среди сервисов стала поддержка выставочной деятельности. Система отработала более 1,1 тысячи заявок на участие в различных выставках. Второй по популярности сервис - господдержка на транспортировку, системой зарегистрировано более 800 заявок на получение компенсации.Прототип системы был разработан в 2018 году на базе цифровой платформы РЭЦ, а в ноябре 2020 года система была введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас в ней доступны более 30 государственных и технических сервисов, направленных на оптимизацию процесса взаимодействия между экспортерами и федеральными органами исполнительной власти.
https://ria.ru/20210603/rets-1735506649.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739396525_636:0:3367:2048_1920x0_80_0_0_83aa8afec5545705a45f18bba7a74936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский экспортный центр (рэц), технологии, экономика

Более 1700 экспортеров воспользовались цифровой платформой "Мой экспорт"

13:23 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Михайлик
Вице-президент АО Российский экспортный центр Алексей Михайлик - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сервисами цифровой платформы "Мой экспорт" за первые полгода ее работы воспользовались 1760 российских экспортеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).
"Цифровая платформа доступна для пользователей уже полгода. За это время услугами поддержки экспорта, в том числе суперсервисами, воспользовались более 1700 компаний", - подвел первые итоги работы вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
Сегодня на платформе экспортеры могут воспользоваться четырьмя блоками сервисов: государственные сервисы, бизнес-сервисы, аналитические сервисы, а также сервисы поддержки выставочной деятельности.
По словам Михайлика, абсолютным лидером по востребованности среди сервисов стала поддержка выставочной деятельности. Система отработала более 1,1 тысячи заявок на участие в различных выставках. Второй по популярности сервис - господдержка на транспортировку, системой зарегистрировано более 800 заявок на получение компенсации.
"Третьим сервисом по числу запросов стало оформление сертификата свободной продажи – более 700 сертификатов уже выдано в цифровом виде экспортерам", - рассказал Михайлик.
Прототип системы был разработан в 2018 году на базе цифровой платформы РЭЦ, а в ноябре 2020 года система была введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас в ней доступны более 30 государственных и технических сервисов, направленных на оптимизацию процесса взаимодействия между экспортерами и федеральными органами исполнительной власти.
Панельная дискуссия Трансформация мировой торговли. Эффективность государственного регулирования в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 19:19
РЭЦ хочет подключить "одно окно" к ИТ-системам зарубежных таможен
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
Лента новостейМолния