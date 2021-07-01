https://ria.ru/20210701/peskov-1739417020.html

Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу

Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.07.2021

Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу

Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:43

2021-07-01T14:43

2021-07-01T15:41

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации", — заметил он в эфире Первого канала.По его словам, при необходимости выбирать между присутствием иностранцев в столице и жизнью и здоровьем москвичей и всех россиян, то, естественно, второе становится приоритетом, особенно для московских властей. Комментируя ограничения по посещению ресторанов в столице, Песков пожелал, чтобы невозможность ходить в заведения общепита стала "самой большой проблемой"."И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", — уверен он.С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.

https://ria.ru/20210701/qr-1739416673.html

https://ria.ru/20210701/ogranicheniya-1739406912.html

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