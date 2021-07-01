Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/peskov-1739417020.html
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.07.2021
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу
Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:43
2021-07-01T15:41
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739040846_0:42:3567:2048_1920x0_80_0_0_2c5f46e52d5882331ebf5f6bd4c2f1a1.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации", — заметил он в эфире Первого канала.По его словам, при необходимости выбирать между присутствием иностранцев в столице и жизнью и здоровьем москвичей и всех россиян, то, естественно, второе становится приоритетом, особенно для московских властей. Комментируя ограничения по посещению ресторанов в столице, Песков пожелал, чтобы невозможность ходить в заведения общепита стала "самой большой проблемой"."И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", — уверен он.С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
https://ria.ru/20210701/qr-1739416673.html
https://ria.ru/20210701/ogranicheniya-1739406912.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739040846_836:0:3567:2048_1920x0_80_0_0_0f8ccf3202ef8e6d7c4f010877b5d8d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу
14:43 01.07.2021 (обновлено: 15:41 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетительница на входе в McDonald's на Пушкинской площади после вступления в силу новых ограничений для посетителей предприятий общественного питания в Москве
Посетительница на входе в McDonald's на Пушкинской площади после вступления в силу новых ограничений для посетителей предприятий общественного питания в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что очередная вспышка коронавируса диктует необходимость жестких мер

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации", — заметил он в эфире Первого канала.
Электронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:42
Песков прокомментировал работу системы QR-кодов
По его словам, при необходимости выбирать между присутствием иностранцев в столице и жизнью и здоровьем москвичей и всех россиян, то, естественно, второе становится приоритетом, особенно для московских властей.
Комментируя ограничения по посещению ресторанов в столице, Песков пожелал, чтобы невозможность ходить в заведения общепита стала "самой большой проблемой".
"И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", — уверен он.
С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:05Туризм
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
Лента новостейМолния