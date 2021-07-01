https://ria.ru/20210701/peskov-1739417020.html
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.07.2021
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу
Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:43
2021-07-01T14:43
2021-07-01T15:41
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации", — заметил он в эфире Первого канала.По его словам, при необходимости выбирать между присутствием иностранцев в столице и жизнью и здоровьем москвичей и всех россиян, то, естественно, второе становится приоритетом, особенно для московских властей. Комментируя ограничения по посещению ресторанов в столице, Песков пожелал, чтобы невозможность ходить в заведения общепита стала "самой большой проблемой"."И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", — уверен он.С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
https://ria.ru/20210701/qr-1739416673.html
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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Песков прокомментировал ограничения по коронавирусу
14:43 01.07.2021 (обновлено: 15:41 01.07.2021)
Песков заявил, что очередная вспышка коронавируса диктует необходимость жестких мер
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости.
Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации", — заметил он в эфире Первого канала
.
По его словам, при необходимости выбирать между присутствием иностранцев в столице и жизнью и здоровьем москвичей и всех россиян, то, естественно, второе становится приоритетом, особенно для московских властей.
Комментируя ограничения по посещению ресторанов в столице, Песков пожелал, чтобы невозможность ходить в заведения общепита стала "самой большой проблемой".
"И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", — уверен он.
С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.