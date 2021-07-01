В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных
© Фото : РосприроднадзорРуководитель Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами Татьяна Кузнецова
© Фото : Росприроднадзор
В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пилотный центр содержания изъятых у владельцев диких животных может появиться в Подмосковье, его строительство обойдется в три миллиарда рублей, а месячное содержание - в 12,7 миллиона, сообщила РИА Новости сообщила РИА Новости руководитель управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Татьяна Кузнецова.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно поднимала проблему содержания диких животных, которые были изъяты таможней или из незаконных зоопарков. Было ужесточено законодательство в этой области, что способствует отказу от контактных зоопарков и частного владения животными. Росприроднадзор выступает за создание центров передержки изъятых животных – пока в РФ таких центров нет.
По словам Кузнецовой, пилотный проект типового специализированного федерального центра предлагается создать в подмосковном Сычево (Волоколамский район) на базе зоопитомника Московского зоопарка.
"В случае полной загрузки центра, а это до 8 тысяч различных животных, его содержание потребует около 12,7 миллиона рублей в месяц", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Московский зоопарк подготовил расчеты затрат на создание такого центра – на строительство требуется порядка 3 миллиардов рублей, а стоимость его эксплуатации будет зависеть от видового разнообразия и количества содержащихся в нем животных.
11 ноября 2020, 13:16Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животныхКаждый год специалисты Департамента природопользования отпускают диких птиц и зверей, которых нашли в городе. Бедолаги, которые прошли реабилитацию и готовы к самостоятельной жизни, наконец найдут комфортный дом вдали от человека.
"Например, содержание крупного морского млекопитающего (белухи, афалины) или тигра потребует порядка 50-60 тысяч рублей в месяц, для медведя эта сумма составит порядка 70 тысяч рублей, а для небольших животных эта сумма будет меньше, в зависимости от необходимых условий и рациона питания", - пояснила Кузнецова.