https://ria.ru/20210701/perederzhka-1739370132.html

В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных

В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных - РИА Новости, 01.07.2021

В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных

Пилотный центр содержания изъятых у владельцев диких животных может появиться в Подмосковье, его строительство обойдется в три миллиарда рублей, а месячное... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:29

2021-07-01T11:29

2021-07-01T11:29

россия

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пилотный центр содержания изъятых у владельцев диких животных может появиться в Подмосковье, его строительство обойдется в три миллиарда рублей, а месячное содержание - в 12,7 миллиона, сообщила РИА Новости сообщила РИА Новости руководитель управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Татьяна Кузнецова.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно поднимала проблему содержания диких животных, которые были изъяты таможней или из незаконных зоопарков. Было ужесточено законодательство в этой области, что способствует отказу от контактных зоопарков и частного владения животными. Росприроднадзор выступает за создание центров передержки изъятых животных – пока в РФ таких центров нет.По словам Кузнецовой, пилотный проект типового специализированного федерального центра предлагается создать в подмосковном Сычево (Волоколамский район) на базе зоопитомника Московского зоопарка.Она добавила, что Московский зоопарк подготовил расчеты затрат на создание такого центра – на строительство требуется порядка 3 миллиардов рублей, а стоимость его эксплуатации будет зависеть от видового разнообразия и количества содержащихся в нем животных."Например, содержание крупного морского млекопитающего (белухи, афалины) или тигра потребует порядка 50-60 тысяч рублей в месяц, для медведя эта сумма составит порядка 70 тысяч рублей, а для небольших животных эта сумма будет меньше, в зависимости от необходимых условий и рациона питания", - пояснила Кузнецова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201111/kak-vypuskayut-na-volyu-ptits-iz-tsentra-perederzhki-dikikh-zhivotnykh-1584087899.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московская область (подмосковье), общество