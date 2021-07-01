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В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных
В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных - РИА Новости, 01.07.2021
В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных
Пилотный центр содержания изъятых у владельцев диких животных может появиться в Подмосковье, его строительство обойдется в три миллиарда рублей, а месячное... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:29
2021-07-01T11:29
россия
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пилотный центр содержания изъятых у владельцев диких животных может появиться в Подмосковье, его строительство обойдется в три миллиарда рублей, а месячное содержание - в 12,7 миллиона, сообщила РИА Новости сообщила РИА Новости руководитель управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Татьяна Кузнецова.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно поднимала проблему содержания диких животных, которые были изъяты таможней или из незаконных зоопарков. Было ужесточено законодательство в этой области, что способствует отказу от контактных зоопарков и частного владения животными. Росприроднадзор выступает за создание центров передержки изъятых животных – пока в РФ таких центров нет.По словам Кузнецовой, пилотный проект типового специализированного федерального центра предлагается создать в подмосковном Сычево (Волоколамский район) на базе зоопитомника Московского зоопарка.Она добавила, что Московский зоопарк подготовил расчеты затрат на создание такого центра – на строительство требуется порядка 3 миллиардов рублей, а стоимость его эксплуатации будет зависеть от видового разнообразия и количества содержащихся в нем животных."Например, содержание крупного морского млекопитающего (белухи, афалины) или тигра потребует порядка 50-60 тысяч рублей в месяц, для медведя эта сумма составит порядка 70 тысяч рублей, а для небольших животных эта сумма будет меньше, в зависимости от необходимых условий и рациона питания", - пояснила Кузнецова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201111/kak-vypuskayut-na-volyu-ptits-iz-tsentra-perederzhki-dikikh-zhivotnykh-1584087899.html
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россия, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московская область (подмосковье), общество
В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных
11:29 01.07.2021
 
© Фото : РосприроднадзорРуководитель Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами Татьяна Кузнецова
Руководитель Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами Татьяна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Росприроднадзор

В Росприроднадзоре оценили затраты на центр передержки диких животных

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пилотный центр содержания изъятых у владельцев диких животных может появиться в Подмосковье, его строительство обойдется в три миллиарда рублей, а месячное содержание - в 12,7 миллиона, сообщила РИА Новости сообщила РИА Новости руководитель управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Татьяна Кузнецова.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно поднимала проблему содержания диких животных, которые были изъяты таможней или из незаконных зоопарков. Было ужесточено законодательство в этой области, что способствует отказу от контактных зоопарков и частного владения животными. Росприроднадзор выступает за создание центров передержки изъятых животных – пока в РФ таких центров нет.
По словам Кузнецовой, пилотный проект типового специализированного федерального центра предлагается создать в подмосковном Сычево (Волоколамский район) на базе зоопитомника Московского зоопарка.
"В случае полной загрузки центра, а это до 8 тысяч различных животных, его содержание потребует около 12,7 миллиона рублей в месяц", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Московский зоопарк подготовил расчеты затрат на создание такого центра – на строительство требуется порядка 3 миллиардов рублей, а стоимость его эксплуатации будет зависеть от видового разнообразия и количества содержащихся в нем животных.
Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животных - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября 2020, 13:16
Как выпускают на волю птиц из Центра передержки диких животныхКаждый год специалисты Департамента природопользования отпускают диких птиц и зверей, которых нашли в городе. Бедолаги, которые прошли реабилитацию и готовы к самостоятельной жизни, наконец найдут комфортный дом вдали от человека.
"Например, содержание крупного морского млекопитающего (белухи, афалины) или тигра потребует порядка 50-60 тысяч рублей в месяц, для медведя эта сумма составит порядка 70 тысяч рублей, а для небольших животных эта сумма будет меньше, в зависимости от необходимых условий и рациона питания", - пояснила Кузнецова.
Читайте полный текст интервью >>>
 
РоссияМосковский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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