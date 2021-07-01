https://ria.ru/20210701/patrushev-1739428840.html

Патрушев оценил вклад "России 24" в обеспечение национальной безопасности

Патрушев оценил вклад "России 24" в обеспечение национальной безопасности - РИА Новости, 01.07.2021

Патрушев оценил вклад "России 24" в обеспечение национальной безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и отметил его вклад в информирование телезрителей по РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:40

2021-07-01T15:40

2021-07-01T15:40

россия

николай патрушев

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и отметил его вклад в информирование телезрителей по вопросам обеспечения национальной и международной безопасности.В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие со дня начала вещания.За эти годы слаженная работа, организаторские умения, профессионализм, компетентность и активная гражданская позиция журналистов позволили телеканалу занять достойное место в медиапространстве, отметил Патрушев в поздравительной телеграмме. По его словам, телеканал "стал одним из главных источников непредвзятой и оперативной информации о жизни России и других государств"."Ценю наше многолетнее взаимодействие и ваш вклад в информирование телезрителей по вопросам обеспечения национальной и международной безопасности", - написал Патрушев, и пожелал коллективу "России 24" неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов.

https://ria.ru/20210701/reyting-1739399180.html

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россия, николай патрушев, общество