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Патрушев оценил вклад "России 24" в обеспечение национальной безопасности
Патрушев оценил вклад "России 24" в обеспечение национальной безопасности - РИА Новости, 01.07.2021
Патрушев оценил вклад "России 24" в обеспечение национальной безопасности
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и отметил его вклад в информирование телезрителей по РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:40
2021-07-01T15:40
россия
николай патрушев
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и отметил его вклад в информирование телезрителей по вопросам обеспечения национальной и международной безопасности.В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие со дня начала вещания.За эти годы слаженная работа, организаторские умения, профессионализм, компетентность и активная гражданская позиция журналистов позволили телеканалу занять достойное место в медиапространстве, отметил Патрушев в поздравительной телеграмме. По его словам, телеканал "стал одним из главных источников непредвзятой и оперативной информации о жизни России и других государств"."Ценю наше многолетнее взаимодействие и ваш вклад в информирование телезрителей по вопросам обеспечения национальной и международной безопасности", - написал Патрушев, и пожелал коллективу "России 24" неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов.
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россия, николай патрушев, общество
Патрушев оценил вклад "России 24" в обеспечение национальной безопасности
15:40 01.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патрушев отметил вклад "России 24" в обеспечение национальной безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и отметил его вклад в информирование телезрителей по вопросам обеспечения национальной и международной безопасности.
В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие со дня начала вещания.
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За эти годы слаженная работа, организаторские умения, профессионализм, компетентность и активная гражданская позиция журналистов позволили телеканалу занять достойное место в медиапространстве, отметил Патрушев в поздравительной телеграмме. По его словам, телеканал "стал одним из главных источников непредвзятой и оперативной информации о жизни России и других государств".
"Ценю наше многолетнее взаимодействие и ваш вклад в информирование телезрителей по вопросам обеспечения национальной и международной безопасности", - написал Патрушев, и пожелал коллективу "России 24" неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов.
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