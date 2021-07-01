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Тверская область
https://ria.ru/20210701/park-1739425846.html
Руденя: парк "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым
Руденя: парк "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым - РИА Новости, 01.07.2021
Руденя: парк "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым
Проект мультимедийного парка "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:23
2021-07-01T15:31
тверская область
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тверь
общество
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ТВЕРЬ, 1 июл – РИА Новости. Проект мультимедийного парка "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Парк "Россия – Моя история" – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Около трети общей экспозиции займёт региональный контент, где будет отражена история районов региона. В его разработке по всем 42 залам исторического парка участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур министерства культуры и министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представят муниципальные образования Верхневолжья, отметили в пресс-службе.Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг глава региона посетил площадку строительства парка. Работы на объекте ведутся в три смены, в них задействованы 127 человек и 20 единиц техники.На данный момент готовность объекта 40 процентов. Комплекс будет включать в себя интерактивный музей "Россия – моя история", кассовый павильон с информационным пунктом, торговые павильоны, зону фудкорта, фонтаны, детский дворик, амфитеатр, автостоянку и стоянку для автобусов.Планируется в дальнейшем на этой площадке создать региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения "МыВместе", открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.
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игорь руденя, тверская область, тверь, общество

Руденя: парк "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым

15:23 01.07.2021 (обновлено: 15:31 01.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на площадке строительства мультимедийного парка "Россия – Моя история"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на площадке строительства мультимедийного парка Россия – Моя история - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 июл – РИА Новости. Проект мультимедийного парка "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Парк "Россия – Моя история" – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Около трети общей экспозиции займёт региональный контент, где будет отражена история районов региона. В его разработке по всем 42 залам исторического парка участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур министерства культуры и министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представят муниципальные образования Верхневолжья, отметили в пресс-службе.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг глава региона посетил площадку строительства парка. Работы на объекте ведутся в три смены, в них задействованы 127 человек и 20 единиц техники.
На данный момент готовность объекта 40 процентов. Комплекс будет включать в себя интерактивный музей "Россия – моя история", кассовый павильон с информационным пунктом, торговые павильоны, зону фудкорта, фонтаны, детский дворик, амфитеатр, автостоянку и стоянку для автобусов.
Планируется в дальнейшем на этой площадке создать региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения "МыВместе", открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с ежегодным отчетом в областном парламенте
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверьОбщество
 
 
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