https://ria.ru/20210701/park-1739425846.html

Руденя: парк "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым

Руденя: парк "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым - РИА Новости, 01.07.2021

Руденя: парк "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым

Проект мультимедийного парка "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:23

2021-07-01T15:23

2021-07-01T15:31

тверская область

игорь руденя

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общество

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ТВЕРЬ, 1 июл – РИА Новости. Проект мультимедийного парка "Россия – Моя история" в Твери должен стать образцовым, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Парк "Россия – Моя история" – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Около трети общей экспозиции займёт региональный контент, где будет отражена история районов региона. В его разработке по всем 42 залам исторического парка участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур министерства культуры и министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представят муниципальные образования Верхневолжья, отметили в пресс-службе.Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг глава региона посетил площадку строительства парка. Работы на объекте ведутся в три смены, в них задействованы 127 человек и 20 единиц техники.На данный момент готовность объекта 40 процентов. Комплекс будет включать в себя интерактивный музей "Россия – моя история", кассовый павильон с информационным пунктом, торговые павильоны, зону фудкорта, фонтаны, детский дворик, амфитеатр, автостоянку и стоянку для автобусов.Планируется в дальнейшем на этой площадке создать региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения "МыВместе", открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.

https://ria.ru/20210624/dobrovoltsy-1738501900.html

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игорь руденя, тверская область, тверь, общество