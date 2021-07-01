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В Татарстане ликвидировали открытое горение пластиковых отходов
В Татарстане ликвидировали открытое горение пластиковых отходов - РИА Новости, 01.07.2021
В Татарстане ликвидировали открытое горение пластиковых отходов
Пожарные ликвидировали открытое горение пластиковых отходов производства на открытой площадке одного из предприятий в Набережных Челнах, сообщает главное... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T23:23
2021-07-01T23:23
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
набережные челны
происшествия
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КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение пластиковых отходов производства на открытой площадке одного из предприятий в Набережных Челнах, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.По информации МЧС, в 15.45 поступило сообщение о пожаре в промзоне. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горят пластиковые отходы производства на открытой площадке частной организации. Общая площадь горения составила 950 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было. Пострадавших нет."В 23.06 – ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210629/pozhar-1738994118.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), набережные челны, происшествия
В Татарстане ликвидировали открытое горение пластиковых отходов
23:23 01.07.2021
 
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Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись? - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Григорий Собченко

В Татарстане ликвидировали открытое горение пластиковых отходов

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение пластиковых отходов производства на открытой площадке одного из предприятий в Набережных Челнах, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По информации МЧС, в 15.45 поступило сообщение о пожаре в промзоне. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горят пластиковые отходы производства на открытой площадке частной организации. Общая площадь горения составила 950 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было. Пострадавших нет.
"В 23.06 – ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Набережные ЧелныПроисшествия
 
 
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