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В Татарстане ликвидировали открытое горение пластиковых отходов

В Татарстане ликвидировали открытое горение пластиковых отходов - РИА Новости, 01.07.2021

В Татарстане ликвидировали открытое горение пластиковых отходов

Пожарные ликвидировали открытое горение пластиковых отходов производства на открытой площадке одного из предприятий в Набережных Челнах, сообщает главное... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T23:23

2021-07-01T23:23

2021-07-01T23:23

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение пластиковых отходов производства на открытой площадке одного из предприятий в Набережных Челнах, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.По информации МЧС, в 15.45 поступило сообщение о пожаре в промзоне. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горят пластиковые отходы производства на открытой площадке частной организации. Общая площадь горения составила 950 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было. Пострадавших нет."В 23.06 – ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210629/pozhar-1738994118.html

россия

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), набережные челны, происшествия