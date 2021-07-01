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Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой
Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой - РИА Новости, 01.07.2021
Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что включение Крыма в состав России было "ошибкой". РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:58
2021-07-01T17:58
россия
дмитрий кулеба
мария захарова
республика крым
сша
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что включение Крыма в состав России было "ошибкой".По словам министра, Украина с помощью этого саммита продемонстрирует, что "длинная дуга истории склоняется к уважению международного права".Проведение "Крымской платформы", на которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к саммиту США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Европейского союза.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что действия Киева по "возвращению" российского полуострова в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против Москвы.
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россия
республика крым
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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, республика крым, сша, киев, украина, в мире
Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой
17:58 01.07.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что включение Крыма в состав России было "ошибкой".
"Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года", — написал он в своем твиттере.
По словам министра, Украина с помощью этого саммита продемонстрирует, что "длинная дуга истории склоняется к уважению международного права".
Проведение "Крымской платформы", на которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к саммиту США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Европейского союза.
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РоссияДмитрий КулебаМария ЗахароваРеспублика КрымСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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