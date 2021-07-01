https://ria.ru/20210701/oshibka-1739461584.html

Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой

Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой - РИА Новости, 01.07.2021

Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что включение Крыма в состав России было "ошибкой". РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:58

2021-07-01T17:58

2021-07-01T17:58

россия

дмитрий кулеба

мария захарова

республика крым

сша

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что включение Крыма в состав России было "ошибкой".По словам министра, Украина с помощью этого саммита продемонстрирует, что "длинная дуга истории склоняется к уважению международного права".Проведение "Крымской платформы", на которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к саммиту США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Европейского союза.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что действия Киева по "возвращению" российского полуострова в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против Москвы.

https://ria.ru/20210701/poterya-1739435066.html

россия

республика крым

сша

киев

украина

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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, республика крым, сша, киев, украина, в мире