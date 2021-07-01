https://ria.ru/20210701/oplata-1739392325.html

В Пекинском метро начали принимать оплату цифровой национальной валютой

В Пекинском метро начали принимать оплату цифровой национальной валютой - РИА Новости, 01.07.2021

В Пекинском метро начали принимать оплату цифровой национальной валютой

Согласно данным Пекинского транспортного комитета, начиная с 30 июня, пассажиры в китайской столице смогут оплачивать проезд на метро цифровой национальной... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:07

2021-07-01T13:07

2021-07-01T13:07

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МОСКВА, 1 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно данным Пекинского транспортного комитета, начиная с 30 июня, пассажиры в китайской столице смогут оплачивать проезд на метро цифровой национальной валютой жэньминьби.Оплата цифровой валютой доступна на 24 линиях городского рельсового транспорта Пекина и четырёх пригородных железных дорогах.Тем, кто хочет воспользоваться данной экспериментальной услугой, необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя цифровой национальной валюты жэньминьби в Промышленно-торговом банке Китая и выполнить последующие необходимые действия.В будущем железнодорожные ведомства Пекина будут продвигать применение цифровой национальной валюты и в других сценариях, чтобы повысить качество путешествий населения.

https://ria.ru/20210629/vaktsiny-1739065619.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, китай, технологии