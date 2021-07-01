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В Пекинском метро начали принимать оплату цифровой национальной валютой
В Пекинском метро начали принимать оплату цифровой национальной валютой - РИА Новости, 01.07.2021
В Пекинском метро начали принимать оплату цифровой национальной валютой
Согласно данным Пекинского транспортного комитета, начиная с 30 июня, пассажиры в китайской столице смогут оплачивать проезд на метро цифровой национальной... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:07
2021-07-01T13:07
россия-китай: главное
пекин
китай
технологии
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МОСКВА, 1 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно данным Пекинского транспортного комитета, начиная с 30 июня, пассажиры в китайской столице смогут оплачивать проезд на метро цифровой национальной валютой жэньминьби.Оплата цифровой валютой доступна на 24 линиях городского рельсового транспорта Пекина и четырёх пригородных железных дорогах.Тем, кто хочет воспользоваться данной экспериментальной услугой, необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя цифровой национальной валюты жэньминьби в Промышленно-торговом банке Китая и выполнить последующие необходимые действия.В будущем железнодорожные ведомства Пекина будут продвигать применение цифровой национальной валюты и в других сценариях, чтобы повысить качество путешествий населения.
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пекин, китай, технологии

В Пекинском метро начали принимать оплату цифровой национальной валютой

13:07 01.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно данным Пекинского транспортного комитета, начиная с 30 июня, пассажиры в китайской столице смогут оплачивать проезд на метро цифровой национальной валютой жэньминьби.
Оплата цифровой валютой доступна на 24 линиях городского рельсового транспорта Пекина и четырёх пригородных железных дорогах.
Тем, кто хочет воспользоваться данной экспериментальной услугой, необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя цифровой национальной валюты жэньминьби в Промышленно-торговом банке Китая и выполнить последующие необходимые действия.
В будущем железнодорожные ведомства Пекина будут продвигать применение цифровой национальной валюты и в других сценариях, чтобы повысить качество путешествий населения.
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:01Россия-Китай: Главное
В Китае введено более 1,2 млрд доз вакцин против COVID-19
 
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