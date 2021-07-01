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В Самаре будут судить членов ОПГ, связанной с полицейским

В Самаре будут судить членов ОПГ, связанной с полицейским - РИА Новости, 01.07.2021

В Самаре будут судить членов ОПГ, связанной с полицейским

Предполагаемых членов организованной преступной группы будут судить в Самаре за убийство подельника, угрожавшего знакомому полицейскому раскрыть его связь с... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T21:53

2021-07-01T21:53

2021-07-01T21:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новокуйбышевск

самара

происшествия

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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Предполагаемых членов организованной преступной группы будут судить в Самаре за убийство подельника, угрожавшего знакомому полицейскому раскрыть его связь с преступным миром, а также ряд вымогательств и нападений на жителей, сообщили прокуратура региона и областное управление СК РФ.По версии следствия, в январе 2011 года Сергей Коптелов создал на территории города Новокуйбышевск организованную преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. До этого в марте 2010 года Коптелов в целях завладения имуществом знакомого Бочкарева на сумму более 40 миллионов рублей, который находился под стражей, попросил помочь заместителя начальника городского ОВД Шевяхова. Тот за вознаграждение нашел посредника, которого поместили в камеру к Бочкареву, чтобы передать требования банды, но тот не согласился, и ему подбросили наркотики.Как поясняет прокуратура, с посредником в вымогательстве не расплатились, и он в течение года неоднократно обращался к полицейскому с требованием рассчитаться, угрожая разгласить известную ему информацию о преступлениях. По предложению полицейского участники группы задушили посредника. Кроме того, следователи выяснили, что в 2015 году одного из местных жителей после конфликта с женой Коптелова избили до полусмерти, а второму сожгли автомобиль. Задержали группу в марте 2020 года после того, как один из них потребовал от руководителя местной фирмы платить по 100 тысяч рублей ежемесячно, угрожая потерпевшему и членам его семьи."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении управления СК РФ.Прокуратура уточнила, что дело после вручения обвинительного заключения сторонам направят в Самарский областной суд. Фигурантам дела грозит вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20210430/prigovor-1730720077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новокуйбышевск, самара, происшествия