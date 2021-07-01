Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/opg-1739503501.html
В Самаре будут судить членов ОПГ, связанной с полицейским
В Самаре будут судить членов ОПГ, связанной с полицейским - РИА Новости, 01.07.2021
В Самаре будут судить членов ОПГ, связанной с полицейским
Предполагаемых членов организованной преступной группы будут судить в Самаре за убийство подельника, угрожавшего знакомому полицейскому раскрыть его связь с... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:53
2021-07-01T21:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новокуйбышевск
самара
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Предполагаемых членов организованной преступной группы будут судить в Самаре за убийство подельника, угрожавшего знакомому полицейскому раскрыть его связь с преступным миром, а также ряд вымогательств и нападений на жителей, сообщили прокуратура региона и областное управление СК РФ.По версии следствия, в январе 2011 года Сергей Коптелов создал на территории города Новокуйбышевск организованную преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. До этого в марте 2010 года Коптелов в целях завладения имуществом знакомого Бочкарева на сумму более 40 миллионов рублей, который находился под стражей, попросил помочь заместителя начальника городского ОВД Шевяхова. Тот за вознаграждение нашел посредника, которого поместили в камеру к Бочкареву, чтобы передать требования банды, но тот не согласился, и ему подбросили наркотики.Как поясняет прокуратура, с посредником в вымогательстве не расплатились, и он в течение года неоднократно обращался к полицейскому с требованием рассчитаться, угрожая разгласить известную ему информацию о преступлениях. По предложению полицейского участники группы задушили посредника. Кроме того, следователи выяснили, что в 2015 году одного из местных жителей после конфликта с женой Коптелова избили до полусмерти, а второму сожгли автомобиль. Задержали группу в марте 2020 года после того, как один из них потребовал от руководителя местной фирмы платить по 100 тысяч рублей ежемесячно, угрожая потерпевшему и членам его семьи."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении управления СК РФ.Прокуратура уточнила, что дело после вручения обвинительного заключения сторонам направят в Самарский областной суд. Фигурантам дела грозит вплоть до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20210430/prigovor-1730720077.html
россия
новокуйбышевск
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_990442db049060440237a39a1b97e365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), новокуйбышевск, самара, происшествия
В Самаре будут судить членов ОПГ, связанной с полицейским
21:53 01.07.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

В Самаре будут судить членов ОПГ, связанной с полицейским

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Предполагаемых членов организованной преступной группы будут судить в Самаре за убийство подельника, угрожавшего знакомому полицейскому раскрыть его связь с преступным миром, а также ряд вымогательств и нападений на жителей, сообщили прокуратура региона и областное управление СК РФ.
По версии следствия, в январе 2011 года Сергей Коптелов создал на территории города Новокуйбышевск организованную преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. До этого в марте 2010 года Коптелов в целях завладения имуществом знакомого Бочкарева на сумму более 40 миллионов рублей, который находился под стражей, попросил помочь заместителя начальника городского ОВД Шевяхова. Тот за вознаграждение нашел посредника, которого поместили в камеру к Бочкареву, чтобы передать требования банды, но тот не согласился, и ему подбросили наркотики.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 16:04
Московский суд приговорил члена Таганской ОПГ к 14 годам колонии
Как поясняет прокуратура, с посредником в вымогательстве не расплатились, и он в течение года неоднократно обращался к полицейскому с требованием рассчитаться, угрожая разгласить известную ему информацию о преступлениях. По предложению полицейского участники группы задушили посредника. Кроме того, следователи выяснили, что в 2015 году одного из местных жителей после конфликта с женой Коптелова избили до полусмерти, а второму сожгли автомобиль. Задержали группу в марте 2020 года после того, как один из них потребовал от руководителя местной фирмы платить по 100 тысяч рублей ежемесячно, угрожая потерпевшему и членам его семьи.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении управления СК РФ.
Прокуратура уточнила, что дело после вручения обвинительного заключения сторонам направят в Самарский областной суд. Фигурантам дела грозит вплоть до пожизненного заключения.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовокуйбышевскСамараПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девочку, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния