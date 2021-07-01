https://ria.ru/20210701/oneweb-1739492359.html

Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb

Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb - РИА Новости, 01.07.2021

Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb

Разгонный блок "Фрегат" вывел на целевые круговые орбиты все 36 британских спутников связи компании OneWeb после запуска на ракете "Союз-2.1б" с космодрома... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:37

2021-07-01T20:37

2021-07-01T20:40

восточный

arianespace

союз

дмитрий рогозин

байконур (город)

oneweb

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739491487_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_99f37d6ca7ebf32189a6a8a95d4c53e7.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на целевые круговые орбиты все 36 британских спутников связи компании OneWeb после запуска на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно. Поздравляю!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный в 15.48 мск. Через 10 минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени "Союза". На целевую круговую орбиту высотой около 450 километров "Фрегат" доставил спутники за счет двух включений своего маршевого двигателя. Отделение проходило в девять этапов по четыре аппарата с 17.07 до 19.40 мск.После выведения очередной порции спутников количество аппаратов OneWeb на орбите составило 254. Ранее компания сообщала, что после этого группировка сможет охватить все регионы к северу от 50 градусов северной широты. Именно поэтому на головной обтекатель ракеты была нанесена надпись Hello North Pole! ("Здравствуй, Северный полюс!").Это уже одиннадцатый пуск российской космической ракеты в 2021 году. Ранее Рогозин анонсировал, что всего пусков в этом году будет 29. Кроме того, старт 1 июня 2021 года стал десятым в истории космодрома Восточный и восьмым запуском OneWeb на российской ракете.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") рассказывали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются 8-10 стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного помимо июльского намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру. В планах OneWeb создание группировки из 648 спутников.

https://ria.ru/20210621/sputnik-1737834226.html

https://ria.ru/20210701/raketa-1739431943.html

восточный

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры старта ракеты "Союз" с 36 спутниками OneWeb на борту Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", имея на борту 36 космических аппаратов OneWeb, успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области в четверг. 2021-07-01T20:37 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный, arianespace, союз, дмитрий рогозин, байконур (город), oneweb, космос - риа наука