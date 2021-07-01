Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/oneweb-1739492359.html
Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb
Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb - РИА Новости, 01.07.2021
Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb
Разгонный блок "Фрегат" вывел на целевые круговые орбиты все 36 британских спутников связи компании OneWeb после запуска на ракете "Союз-2.1б" с космодрома... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T20:37
2021-07-01T20:40
восточный
arianespace
союз
дмитрий рогозин
байконур (город)
oneweb
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739491487_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_99f37d6ca7ebf32189a6a8a95d4c53e7.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на целевые круговые орбиты все 36 британских спутников связи компании OneWeb после запуска на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно. Поздравляю!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный в 15.48 мск. Через 10 минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени "Союза". На целевую круговую орбиту высотой около 450 километров "Фрегат" доставил спутники за счет двух включений своего маршевого двигателя. Отделение проходило в девять этапов по четыре аппарата с 17.07 до 19.40 мск.После выведения очередной порции спутников количество аппаратов OneWeb на орбите составило 254. Ранее компания сообщала, что после этого группировка сможет охватить все регионы к северу от 50 градусов северной широты. Именно поэтому на головной обтекатель ракеты была нанесена надпись Hello North Pole! ("Здравствуй, Северный полюс!").Это уже одиннадцатый пуск российской космической ракеты в 2021 году. Ранее Рогозин анонсировал, что всего пусков в этом году будет 29. Кроме того, старт 1 июня 2021 года стал десятым в истории космодрома Восточный и восьмым запуском OneWeb на российской ракете.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") рассказывали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются 8-10 стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного помимо июльского намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру. В планах OneWeb создание группировки из 648 спутников.
https://ria.ru/20210621/sputnik-1737834226.html
https://ria.ru/20210701/raketa-1739431943.html
восточный
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры старта ракеты "Союз" с 36 спутниками OneWeb на борту
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", имея на борту 36 космических аппаратов OneWeb, успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области в четверг.
2021-07-01T20:37
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739491487_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_303d3d040ee2b322991a79de99ff9476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
восточный, arianespace, союз, дмитрий рогозин, байконур (город), oneweb, космос - риа наука
Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb
20:37 01.07.2021 (обновлено: 20:40 01.07.2021)
 

Россия вывела на орбиту 36 спутников OneWeb

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел на целевые круговые орбиты все 36 британских спутников связи компании OneWeb после запуска на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно. Поздравляю!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 03:09
Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный в 15.48 мск. Через 10 минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени "Союза". На целевую круговую орбиту высотой около 450 километров "Фрегат" доставил спутники за счет двух включений своего маршевого двигателя. Отделение проходило в девять этапов по четыре аппарата с 17.07 до 19.40 мск.
После выведения очередной порции спутников количество аппаратов OneWeb на орбите составило 254. Ранее компания сообщала, что после этого группировка сможет охватить все регионы к северу от 50 градусов северной широты. Именно поэтому на головной обтекатель ракеты была нанесена надпись Hello North Pole! ("Здравствуй, Северный полюс!").
Это уже одиннадцатый пуск российской космической ракеты в 2021 году. Ранее Рогозин анонсировал, что всего пусков в этом году будет 29. Кроме того, старт 1 июня 2021 года стал десятым в истории космодрома Восточный и восьмым запуском OneWeb на российской ракете.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") рассказывали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются 8-10 стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного помимо июльского намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру. В планах OneWeb создание группировки из 648 спутников.
РН Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 15:52
Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
 
восточныйArianespaceСоюзДмитрий РогозинБайконур (город)OneWebКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девочку, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния