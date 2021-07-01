Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210701/ogranicheniya-1739406912.html
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.07.2021
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать COVID-ограничения, так как сегодня стоит общая задача не допустить ухудшения эпидобстановки и локдауна. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:05
2021-07-01T14:40
коронавирус covid-19
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать COVID-ограничения, так как сегодня стоит общая задача не допустить ухудшения эпидобстановки и локдауна.Ранее Аксенов заявил, что динамика по росту числа заболевших коронавирусом на полуострове негативная. При этом, по его словам, пока в регионе не будут вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но если ситуация выйдет из-под контроля, то всё может быть."Просим гостей Крыма соблюдать все ограничения, действующие в республике, – масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции, - и быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм, республика крым
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу
14:05 01.07.2021 (обновлено: 14:40 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк

Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу, чтобы не допустить локдауна

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать COVID-ограничения, так как сегодня стоит общая задача не допустить ухудшения эпидобстановки и локдауна.
Ранее Аксенов заявил, что динамика по росту числа заболевших коронавирусом на полуострове негативная. При этом, по его словам, пока в регионе не будут вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но если ситуация выйдет из-под контроля, то всё может быть.
"Просим гостей Крыма соблюдать все ограничения, действующие в республике, – масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции, - и быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
 
ТуризмКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНовости - ТуризмРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
Лента новостейМолния