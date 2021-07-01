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Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 01.07.2021
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать COVID-ограничения, так как сегодня стоит общая задача не допустить ухудшения эпидобстановки и локдауна. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:05
2021-07-01T14:05
2021-07-01T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать COVID-ограничения, так как сегодня стоит общая задача не допустить ухудшения эпидобстановки и локдауна.Ранее Аксенов заявил, что динамика по росту числа заболевших коронавирусом на полуострове негативная. При этом, по его словам, пока в регионе не будут вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но если ситуация выйдет из-под контроля, то всё может быть."Просим гостей Крыма соблюдать все ограничения, действующие в республике, – масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции, - и быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм, республика крым
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу
14:05 01.07.2021 (обновлено: 14:40 01.07.2021)
Аксенов призвал туристов соблюдать ограничения по коронавирусу, чтобы не допустить локдауна