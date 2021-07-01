https://ria.ru/20210701/ograblenie-1739341982.html

Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске

Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске - РИА Новости, 01.07.2021

Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске

Квартиры более 20% отпускников в России были ограблены, пока они отдыхали, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:17

2021-07-01T07:17

2021-07-01T07:17

россия

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Квартиры более 20% отпускников в России были ограблены, пока они отдыхали, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.Более половины, 61% россиян, просят друзей, родственников и даже соседей проверять квартиру или дом во время их отсутствия. При этом 34% из них просят это делать не реже нескольких раз в неделю. А 31% считают, что проверять жилье необходимо вообще каждый день. Для 26% достаточно проверки один раз в неделю, а 9% разрешают заглядывать всего раз в несколько недель.При этом консьержам в многоквартирных домах особого доверия у них нет. Лишь 4% респондентов считают, что его наличие в доме защитит их жилье. 10% предполагают, что работа консьержа лишней не будет, но наемный работник не сможет уделить должного внимания и может пропустить различные нештатные ситуации. 42% считают, что консьерж вообще не в состоянии обеспечить безопасность недвижимости, а больше половины из них для этих целей установили охранный комплекс. 44% не имели опыта проживания в домах с консьержем, поэтому никогда не задумывались о подобном вопросе."К слову, и наличие охранного комплекса не гарантирует спокойный отдых собственникам жилья. 31% опрошенных россиян признались, что, невзирая на установленную сигнализацию, все равно просят родственников периодически проверять их имущество. 46% доверяют охранному комплексу, но окончательно избавиться от опасений не могут, так как не исключают, что могут произойти непредвиденные обстоятельства. А вот 23% полностью доверяют установленной системе безопасности и не думают переживать, даже ели отпуск затянется", - заключили эксперты.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/krazha-1585387747.html

https://ria.ru/20200514/1571430193.html

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