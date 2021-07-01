https://ria.ru/20210701/ograblenie-1739341982.html
Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске - РИА Новости, 01.07.2021
Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
Квартиры более 20% отпускников в России были ограблены, пока они отдыхали, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:17
2021-07-01T07:17
2021-07-01T07:17
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152628/07/1526280757_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_cfc37242d2c15a2ffa59a5dbfc63f1b7.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Квартиры более 20% отпускников в России были ограблены, пока они отдыхали, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.Более половины, 61% россиян, просят друзей, родственников и даже соседей проверять квартиру или дом во время их отсутствия. При этом 34% из них просят это делать не реже нескольких раз в неделю. А 31% считают, что проверять жилье необходимо вообще каждый день. Для 26% достаточно проверки один раз в неделю, а 9% разрешают заглядывать всего раз в несколько недель.При этом консьержам в многоквартирных домах особого доверия у них нет. Лишь 4% респондентов считают, что его наличие в доме защитит их жилье. 10% предполагают, что работа консьержа лишней не будет, но наемный работник не сможет уделить должного внимания и может пропустить различные нештатные ситуации. 42% считают, что консьерж вообще не в состоянии обеспечить безопасность недвижимости, а больше половины из них для этих целей установили охранный комплекс. 44% не имели опыта проживания в домах с консьержем, поэтому никогда не задумывались о подобном вопросе."К слову, и наличие охранного комплекса не гарантирует спокойный отдых собственникам жилья. 31% опрошенных россиян признались, что, невзирая на установленную сигнализацию, все равно просят родственников периодически проверять их имущество. 46% доверяют охранному комплексу, но окончательно избавиться от опасений не могут, так как не исключают, что могут произойти непредвиденные обстоятельства. А вот 23% полностью доверяют установленной системе безопасности и не думают переживать, даже ели отпуск затянется", - заключили эксперты.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/krazha-1585387747.html
https://ria.ru/20200514/1571430193.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152628/07/1526280757_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_e50a402cf09b2976e81eef56a74c03b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
Исследование показало, что квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Квартиры более 20% отпускников в России
были ограблены, пока они отдыхали, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Меньше половины опрошенных (множественный выбор ), 48%, рассказали, что никогда не сталкивались с проблемами с имуществом во время длительного отпуска, то же касается и их родственников и друзей. А вот 34% респондентов пожаловались, что во время отпуска или длительного отсутствия их затапливали соседи сверху. 22% подверглись взлому с ограблением, а еще 17% вспомнили о незаконном проникновении третьих лиц в их жилье, которое, к счастью, закончилось лишь испугом. 8% респондентов рассказали, что за время отпуска в их квартире (или доме) случился пожар, а у 3% - утечка газа", - говорится в отчете по итогам собеседования 1,2 тысячи россиян.
Более половины, 61% россиян, просят друзей, родственников и даже соседей проверять квартиру или дом во время их отсутствия. При этом 34% из них просят это делать не реже нескольких раз в неделю. А 31% считают, что проверять жилье необходимо вообще каждый день. Для 26% достаточно проверки один раз в неделю, а 9% разрешают заглядывать всего раз в несколько недель.
При этом консьержам в многоквартирных домах особого доверия у них нет. Лишь 4% респондентов считают, что его наличие в доме защитит их жилье. 10% предполагают, что работа консьержа лишней не будет, но наемный работник не сможет уделить должного внимания и может пропустить различные нештатные ситуации. 42% считают, что консьерж вообще не в состоянии обеспечить безопасность недвижимости, а больше половины из них для этих целей установили охранный комплекс. 44% не имели опыта проживания в домах с консьержем, поэтому никогда не задумывались о подобном вопросе.
"К слову, и наличие охранного комплекса не гарантирует спокойный отдых собственникам жилья. 31% опрошенных россиян признались, что, невзирая на установленную сигнализацию, все равно просят родственников периодически проверять их имущество. 46% доверяют охранному комплексу, но окончательно избавиться от опасений не могут, так как не исключают, что могут произойти непредвиденные обстоятельства. А вот 23% полностью доверяют установленной системе безопасности и не думают переживать, даже ели отпуск затянется", - заключили эксперты.