https://ria.ru/20210701/obstrel-1739503358.html
В ДНР заявили об обстреле села Новоласпа на юге республики
В ДНР заявили об обстреле села Новоласпа на юге республики - РИА Новости, 01.07.2021
В ДНР заявили об обстреле села Новоласпа на юге республики
Украинские силовики обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:50
2021-07-01T21:50
2021-07-01T21:50
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
здоровье - общество
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e326a0943013912b074f0436db8e0e05.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщили, что в четверг утром украинские силовики обстреляли село Минеральное в пригороде Донецка, выпустив по нему более 40 мин и артснарядов."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Старогнатовка (под контролем Киева – ред.) – Новоласпа, выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210701/obstrel-1739436279.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ecf51fb6cdc4bb50cd4ac5233f440d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, здоровье - общество, минск, оон, в мире
В ДНР заявили об обстреле села Новоласпа на юге республики
В ДНР заявили об обстреле села Новоласпа на юге республики