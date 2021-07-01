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В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле - РИА Новости, 01.07.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
Украинские силовики обстреляли два села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по ним 24 мины, сообщили в четверг в представительстве РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:11
2021-07-01T16:11
2021-07-01T16:11
ситуация в днр и лнр
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по ним 24 мины, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщили, что в четверг утром украинские силовики обстреляли село Минеральное в пригороде Донецка, выпустив по нему более 40 мин и артснарядов."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Лебединское (под контролем Киева – ред.) – Саханка, выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров; Водяное (под контролем Киева – ред.) – Заиченко, выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
https://ria.ru/20210627/dnr-1738788024.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), киев, в мире
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли из минометов два села