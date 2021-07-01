https://ria.ru/20210701/obrushenie-1739508156.html

В Вашингтоне рухнуло строящееся здание, под завалами ищут рабочего

В Вашингтоне рухнуло строящееся здание, под завалами ищут рабочего - РИА Новости, 01.07.2021

В Вашингтоне рухнуло строящееся здание, под завалами ищут рабочего

Несколько человек пострадали при обрушении строящегося дома в американской столице Вашингтоне, один остается под обломками, сообщила местная спасательная... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T23:14

2021-07-01T23:14

2021-07-01T23:22

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Несколько человек пострадали при обрушении строящегося дома в американской столице Вашингтоне, один остается под обломками, сообщила местная спасательная служба.Небольшое здание разрушилось полностью, вероятно, в разгар сильной грозы, обрушившейся на Вашингтон."(Наши сотрудники) ведут активные спасательные работы, чтобы добраться до одного строителя и вызволить его", - написала пожарно-медицинская служба города в Twitter.Еще несколько человек получили травмы, они находятся в безопасности.

https://ria.ru/20210701/obrushenie-1739335760.html

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в мире, вашингтон (город), сша