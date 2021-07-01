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WP рассказала о жилищном кооперативе обрушившегося во Флориде дома
WP рассказала о жилищном кооперативе обрушившегося во Флориде дома - РИА Новости, 01.07.2021
WP рассказала о жилищном кооперативе обрушившегося во Флориде дома
Большая часть руководства жилищного кооператива обрушившегося здания в американской Флориде ушла в отставку в 2019 году после споров о ремонте здания, пишет... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:38
2021-07-01T02:38
флорида
майами
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Большая часть руководства жилищного кооператива обрушившегося здания в американской Флориде ушла в отставку в 2019 году после споров о ремонте здания, пишет газета Washington Post.Отмечается, что пять из семи членов кооператива, включая председателя, ушли после споров жильцов о многомиллионных ремонтных работах. Разбирательства из-за стоимости и масштаба ремонта здания откладывали его начало на протяжении по меньшей мере трех лет, следует из ранее не опубликованных документов. Сообщается также, что цена ремонта на протяжении этих лет постоянно росла из-за ухудшающегося состояния здания, а многие собственники отказывались платить. По некоторым данным, стоимость выросла с 9 миллионов долларов до по меньшей мере 15 миллионов."Запуск процесса занял слишком много времени, конечно, все были в шоке от цены. Никто не верил по-настоящему, что зданию грозит неминуемая опасность", - рассказал газете один из членов жилищного кооператива Макс Фридман.Ранее стало известно, что серьезные повреждения у обрушившегося во Флориде дома были выявлены еще три года назад. Отмечалось, что, несмотря на то, что о повреждениях было известно с 2018 года, начало ремонтных работ было запланировано лишь незадолго до обрушения.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По заявлению властей, поисковые работы продолжаются.По последним данным местных властей, в результате трагедии в Серфсайде к северу от Майами погибли не менее 18 человек, 145 еще числятся пропавшими без вести.
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флорида, майами, сша, в мире
WP рассказала о жилищном кооперативе обрушившегося во Флориде дома
02:38 01.07.2021
 
© REUTERS / Maria Alejandra CardonaПоисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

WP: руководство жилищного кооператива обрушившегося во Флориде дома ушло в отставку в 2019 году

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Большая часть руководства жилищного кооператива обрушившегося здания в американской Флориде ушла в отставку в 2019 году после споров о ремонте здания, пишет газета Washington Post.
Отмечается, что пять из семи членов кооператива, включая председателя, ушли после споров жильцов о многомиллионных ремонтных работах. Разбирательства из-за стоимости и масштаба ремонта здания откладывали его начало на протяжении по меньшей мере трех лет, следует из ранее не опубликованных документов. Сообщается также, что цена ремонта на протяжении этих лет постоянно росла из-за ухудшающегося состояния здания, а многие собственники отказывались платить. По некоторым данным, стоимость выросла с 9 миллионов долларов до по меньшей мере 15 миллионов.
"Запуск процесса занял слишком много времени, конечно, все были в шоке от цены. Никто не верил по-настоящему, что зданию грозит неминуемая опасность", - рассказал газете один из членов жилищного кооператива Макс Фридман.
"Это повторялось снова и снова: борьба самолюбия, недооценивание роли членов кооператива, распространение слухов и лжи. Я не стараюсь представить красивую картинку работы нашего кооператива и тех, кто был до нас, но это показывает, что кооператив усиленно работает, но не может из-за указанных выше причин достичь целей, которые он перед собой поставил", - говорилось в письме об уходе в 2019 году еще одного члена объединения Анетт Голдстейн.
Обрушение жилого дома в Майами
© AP Photo / Wilfredo Lee

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© AP Photo / Lynne Sladky

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

Члены семей пропавших без вести на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Wilfredo Lee

Разрушено около половины из 130 квартир.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© REUTERS / Marco Bello

По последним данным, погибли десять человек.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Женщина на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Marco Bello

Причины трагедии пока не установлены.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

Члены семей пропавших без вести недалеко от места обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
© REUTERS / Marco Bello

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

Пара на пляже смотрит частично обрушенное здание в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
Ранее стало известно, что серьезные повреждения у обрушившегося во Флориде дома были выявлены еще три года назад. Отмечалось, что, несмотря на то, что о повреждениях было известно с 2018 года, начало ремонтных работ было запланировано лишь незадолго до обрушения.
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По заявлению властей, поисковые работы продолжаются.
По последним данным местных властей, в результате трагедии в Серфсайде к северу от Майами погибли не менее 18 человек, 145 еще числятся пропавшими без вести.
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