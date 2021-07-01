WP рассказала о жилищном кооперативе обрушившегося во Флориде дома

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Большая часть руководства жилищного кооператива обрушившегося здания в американской Флориде ушла в отставку в 2019 году после споров о ремонте здания, пишет газета Washington Post.Отмечается, что пять из семи членов кооператива, включая председателя, ушли после споров жильцов о многомиллионных ремонтных работах. Разбирательства из-за стоимости и масштаба ремонта здания откладывали его начало на протяжении по меньшей мере трех лет, следует из ранее не опубликованных документов. Сообщается также, что цена ремонта на протяжении этих лет постоянно росла из-за ухудшающегося состояния здания, а многие собственники отказывались платить. По некоторым данным, стоимость выросла с 9 миллионов долларов до по меньшей мере 15 миллионов."Запуск процесса занял слишком много времени, конечно, все были в шоке от цены. Никто не верил по-настоящему, что зданию грозит неминуемая опасность", - рассказал газете один из членов жилищного кооператива Макс Фридман.Ранее стало известно, что серьезные повреждения у обрушившегося во Флориде дома были выявлены еще три года назад. Отмечалось, что, несмотря на то, что о повреждениях было известно с 2018 года, начало ремонтных работ было запланировано лишь незадолго до обрушения.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По заявлению властей, поисковые работы продолжаются.По последним данным местных властей, в результате трагедии в Серфсайде к северу от Майами погибли не менее 18 человек, 145 еще числятся пропавшими без вести.
WP: руководство жилищного кооператива обрушившегося во Флориде дома ушло в отставку в 2019 году
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Большая часть руководства жилищного кооператива обрушившегося здания в американской Флориде ушла в отставку в 2019 году после споров о ремонте здания, пишет газета Washington Post.
Отмечается, что пять из семи членов кооператива, включая председателя, ушли после споров жильцов о многомиллионных ремонтных работах. Разбирательства из-за стоимости и масштаба ремонта здания откладывали его начало на протяжении по меньшей мере трех лет, следует из ранее не опубликованных документов. Сообщается также, что цена ремонта на протяжении этих лет постоянно росла из-за ухудшающегося состояния здания, а многие собственники отказывались платить. По некоторым данным, стоимость выросла с 9 миллионов долларов до по меньшей мере 15 миллионов.
"Запуск процесса занял слишком много времени, конечно, все были в шоке от цены. Никто не верил по-настоящему, что зданию грозит неминуемая опасность", - рассказал газете один из членов жилищного кооператива Макс Фридман.
"Это повторялось снова и снова: борьба самолюбия, недооценивание роли членов кооператива, распространение слухов и лжи. Я не стараюсь представить красивую картинку работы нашего кооператива и тех, кто был до нас, но это показывает, что кооператив усиленно работает, но не может из-за указанных выше причин достичь целей, которые он перед собой поставил", - говорилось в письме об уходе в 2019 году еще одного члена объединения Анетт Голдстейн.
Ранее стало известно, что серьезные повреждения у обрушившегося во Флориде дома были выявлены еще три года назад. Отмечалось, что, несмотря на то, что о повреждениях было известно с 2018 года, начало ремонтных работ было запланировано лишь незадолго до обрушения.
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По заявлению властей, поисковые работы продолжаются.
По последним данным местных властей, в результате трагедии в Серфсайде к северу от Майами погибли не менее 18 человек, 145 еще числятся пропавшими без вести.
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