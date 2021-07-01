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Число жертв обрушения здания во Флориде выросло до 18

Число жертв обрушения здания во Флориде выросло до 18 - РИА Новости, 01.07.2021

Число жертв обрушения здания во Флориде выросло до 18

Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 18, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T01:49

2021-07-01T01:49

2021-07-01T01:49

флорида

майами

сша

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 18, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Ранее сообщалось об 16 погибших.Еще 145 человек считаются пропавшими без вести.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По заявлению властей, поисковые работы продолжаются. На месте обрушения работают 210 спасателей, которые переместили полторы тысячи тонн бетонных конструкций. По словам властей, поисковые работы продолжаются.Во вторник президент США Джо Байден сообщил журналистам, что планирует в четверг посетить место обрушения многоквартирного дома в южном штате Флорида.

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, в мире