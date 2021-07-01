Число жертв обрушения здания во Флориде выросло до 18
ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.
ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.
Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.
Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.
Разрушено около половины из 130 квартир.
Разрушено около половины из 130 квартир.
Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.
Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.
В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.
В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.
Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.
Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.
Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.
Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.
Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.
Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.
Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".
Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".
ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.
Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.
Разрушено около половины из 130 квартир.
Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.
В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.
Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.
Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.
Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.
Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".