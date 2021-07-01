https://ria.ru/20210701/myasnikov-1739366116.html

Мясников призвал запретить "иммунитет" и "антитела"

Мясников призвал запретить "иммунитет" и "антитела" - РИА Новости, 01.07.2021

Мясников призвал запретить "иммунитет" и "антитела"

Большинство людей, оперирующих медицинскими терминами, понятия не имеют об их значении, тем самым искажая смысл, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:06

2021-07-01T11:06

2021-07-01T12:07

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Большинство людей, оперирующих медицинскими терминами, понятия не имеют об их значении, тем самым искажая смысл, заявил врач и телеведущий Александр Мясников."В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова, как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление", — написал он в своем Telegram-канале.По мнению медика, даже врачи публично ошибаются при употреблении терминов. А небольшое число профессионалов, которые стараются их разъяснить, делают еще хуже, поскольку понять смысл подобных слов и не исказить его может только человек со специальным образованием. Для обычного же слушателя эта информация "минусовая", подытожил Мясников.

https://ria.ru/20210630/rak-1739174880.html

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2021

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, здоровье - общество, общество