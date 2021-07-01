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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Мясников призвал запретить "иммунитет" и "антитела"
Мясников призвал запретить "иммунитет" и "антитела" - РИА Новости, 01.07.2021
Мясников призвал запретить "иммунитет" и "антитела"
Большинство людей, оперирующих медицинскими терминами, понятия не имеют об их значении, тем самым искажая смысл, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:06
2021-07-01T12:07
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Большинство людей, оперирующих медицинскими терминами, понятия не имеют об их значении, тем самым искажая смысл, заявил врач и телеведущий Александр Мясников."В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова, как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление", — написал он в своем Telegram-канале.По мнению медика, даже врачи публично ошибаются при употреблении терминов. А небольшое число профессионалов, которые стараются их разъяснить, делают еще хуже, поскольку понять смысл подобных слов и не исказить его может только человек со специальным образованием. Для обычного же слушателя эта информация "минусовая", подытожил Мясников.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
Мясников призвал запретить "иммунитет" и "антитела"
11:06 01.07.2021 (обновлено: 12:07 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Доктор Мясников призвал ввести запрет на публичное произношение медицинских терминов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Большинство людей, оперирующих медицинскими терминами, понятия не имеют об их значении, тем самым искажая смысл, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова, как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление", — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению медика, даже врачи публично ошибаются при употреблении терминов. А небольшое число профессионалов, которые стараются их разъяснить, делают еще хуже, поскольку понять смысл подобных слов и не исказить его может только человек со специальным образованием.
Для обычного же слушателя эта информация "минусовая", подытожил Мясников.
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