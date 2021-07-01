Корона для самой красивой: "Мисс Москва — 2021"
Титул "Мисс Москва — 2021" и заветная корона достались 23-летней Але Саламовой.
Титул "Мисс Москва — 2021" и заветная корона достались 23-летней Але Саламовой.
Всего же за победу боролись 34 красавицы.
Каждая из девушек стремилась блеснуть не только внешностью, но и способностями.
Каждая из девушек стремилась блеснуть не только внешностью, но и способностями.
Тем более что конкурс в этом году — особо ответственный, он отметил 25-летие.
Тем более что конкурс в этом году — особо ответственный, он отметил 25-летие.
Актер Стивен Сигал в зрительном зале конкурса "Мисс Москва — 2021".
Актер Стивен Сигал в зрительном зале конкурса "Мисс Москва — 2021".
Организаторы "Мисс Москвы" отметили юбилей по-своему, отойдя от стандартов проведения подобных конкурсов.
Организаторы "Мисс Москвы" отметили юбилей по-своему, отойдя от стандартов проведения подобных конкурсов.
Вместо сложных платьев — легкие и летящие.
И, конечно, только талантливые, грациозные и образованные участницы.
И, конечно, только талантливые, грациозные и образованные участницы.
Оценивало перемены жюри из представителей модной индустрии, спорта и шоу-бизнеса.
Оценивало перемены жюри из представителей модной индустрии, спорта и шоу-бизнеса.
Победительница "Мисс Москвы— 2021" примет участие в общероссийском конкурсе "Краса России".
Победительница "Мисс Москвы— 2021" примет участие в общероссийском конкурсе "Краса России".
В свою очередь, победительница "Красы России" представит страну на ведущих международных конкурсах.
В свою очередь, победительница "Красы России" представит страну на ведущих международных конкурсах.
Участницы 25-го юбилейного конкурса "Мисс Москва — 2021".
Участницы 25-го юбилейного конкурса "Мисс Москва — 2021".