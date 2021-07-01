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Корона для самой красивой: "Мисс Москва — 2021"
Корона для самой красивой: "Мисс Москва — 2021" - РИА Новости, 01.07.2021
Корона для самой красивой: "Мисс Москва — 2021"
В театре Et Cetera назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал юбилейного 25-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:25
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мисс москва
москва
фото
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В театре Et Cetera назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал юбилейного 25-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru.
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мисс москва, москва, фото, фото

Корона для самой красивой: "Мисс Москва — 2021"

12:25 01.07.2021 (обновлено: 15:34 01.07.2021)
 
Читать ria.ru в
В театре Et Cetera назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал юбилейного 25-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Титул "Мисс Москва — 2021" и заветная корона достались 23-летней Але Саламовой.

Победительница 25-го юбилейного конкурса Мисс Москва 2021 Аля Саламова на церемонии награждения в театре Et Cetera
1 из 12

Титул "Мисс Москва — 2021" и заветная корона достались 23-летней Але Саламовой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Всего же за победу боролись 34 красавицы.

Участницы во время 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
2 из 12

Всего же за победу боролись 34 красавицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Каждая из девушек стремилась блеснуть не только внешностью, но и способностями.

Участницы перед началом 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
3 из 12

Каждая из девушек стремилась блеснуть не только внешностью, но и способностями.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Тем более что конкурс в этом году — особо ответственный, он отметил 25-летие.

Участницы во время 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
4 из 12

Тем более что конкурс в этом году — особо ответственный, он отметил 25-летие.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актер Стивен Сигал в зрительном зале конкурса "Мисс Москва — 2021".

Актер Стивен Сигал в зрительном зале во время 25-го юбилейного конкурса Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera.
5 из 12

Актер Стивен Сигал в зрительном зале конкурса "Мисс Москва — 2021".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Организаторы "Мисс Москвы" отметили юбилей по-своему, отойдя от стандартов проведения подобных конкурсов.

Участницы во время 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
6 из 12

Организаторы "Мисс Москвы" отметили юбилей по-своему, отойдя от стандартов проведения подобных конкурсов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вместо сложных платьев — легкие и летящие.

Победительница 25-го юбилейного конкурса Мисс Москва 2021 Аля Саламова на церемонии награждения в театре Et Cetera
7 из 12

Вместо сложных платьев — легкие и летящие.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

И, конечно, только талантливые, грациозные и образованные участницы.

Участницы во время 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
8 из 12

И, конечно, только талантливые, грациозные и образованные участницы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Оценивало перемены жюри из представителей модной индустрии, спорта и шоу-бизнеса.

Участницы во время 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
9 из 12

Оценивало перемены жюри из представителей модной индустрии, спорта и шоу-бизнеса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Победительница "Мисс Москвы— 2021" примет участие в общероссийском конкурсе "Краса России".

Победительница 25-го юбилейного конкурса Мисс Москва 2021 Аля Саламова на церемонии награждения в театре Et Cetera
10 из 12

Победительница "Мисс Москвы— 2021" примет участие в общероссийском конкурсе "Краса России".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В свою очередь, победительница "Красы России" представит страну на ведущих международных конкурсах.

Победительница 25-го юбилейного конкурса Мисс Москва 2021 Аля Саламова на церемонии награждения в театре Et Cetera
11 из 12

В свою очередь, победительница "Красы России" представит страну на ведущих международных конкурсах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участницы 25-го юбилейного конкурса "Мисс Москва — 2021".

Участницы во время 25-го юбилейного конкурса красоты Мисс Москва 2021 в театре Et Cetera
12 из 12

Участницы 25-го юбилейного конкурса "Мисс Москва — 2021".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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