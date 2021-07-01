https://ria.ru/20210701/miss-1739360887.html

Корона для самой красивой: "Мисс Москва — 2021"

Корона для самой красивой: "Мисс Москва — 2021" - РИА Новости, 01.07.2021

Корона для самой красивой: "Мисс Москва — 2021"

В театре Et Cetera назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал юбилейного 25-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:25

2021-07-01T12:25

2021-07-01T15:34

мисс москва

москва

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739358865_0:146:2635:1629_1920x0_80_0_0_6c83e87dc956dd0f875640042a6df61e.jpg

В театре Et Cetera назвали имя самой красивой девушки столицы. Финал юбилейного 25-го конкурса "Мисс Москва" — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мисс москва, москва, фото, фото