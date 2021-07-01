https://ria.ru/20210701/mishustin-1739475495.html

Источник сообщил о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников

Источник сообщил о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников - РИА Новости, 01.07.2021

Источник сообщил о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников, сообщил РИА Новости источник в кабмине. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:06

2021-07-01T19:06

2021-07-01T21:25

россия

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников, сообщил РИА Новости источник в кабмине."Оно (поручение. — Прим. ред.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", — сказал собеседник агентства.Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.Прививку от коронавируса сейчас можно сделать по всей России. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739458688.html

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2021

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