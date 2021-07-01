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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/mishustin-1739475495.html
Источник сообщил о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников
Источник сообщил о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников - РИА Новости, 01.07.2021
Источник сообщил о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников, сообщил РИА Новости источник в кабмине. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:06
2021-07-01T21:25
россия
михаил мишустин
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников, сообщил РИА Новости источник в кабмине."Оно (поручение. — Прим. ред.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", — сказал собеседник агентства.Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.Прививку от коронавируса сейчас можно сделать по всей России. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
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россия, михаил мишустин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
Источник сообщил о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников
19:06 01.07.2021 (обновлено: 21:25 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Источник рассказал, что Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
"Оно (поручение. — Прим. ред.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", — сказал собеседник агентства.
Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.
Прививку от коронавируса сейчас можно сделать по всей России. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаРоссияМихаил МишустинВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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