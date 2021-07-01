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Карту "Мир" начнет принимать большее число российских магазинов
Карту "Мир" начнет принимать большее число российских магазинов - РИА Новости, 01.07.2021
Карту "Мир" начнет принимать большее число российских магазинов
Российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей, с 1 июля обязаны принимать к оплате карты платежной... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:15
2021-07-01T00:15
россия
карта "мир"
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей, с 1 июля обязаны принимать к оплате карты платежной системы "Мир".Соответствующие изменения внесены законом о защите прав потребителей. До сих пор такая обязанность была лишь у продавцов, чья годовая выручка превышает 30 миллионов рублей.Нововведение имеет под собой цель сократить оборот наличных и усилить контроль за движением денежных средств, пояснил РИА Новости руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров. С одной стороны, это хорошо и более удобно и для покупателя, который предпочитает расплачиваться картой везде и часто даже не имеет наличных. Несет это плюсы и для самого бизнеса, так как чем больше безналичных платежей, тем больше различных бонусов от банков, меньше стоимость обслуживания, интереснее условия, дешевле эквайринг.Кроме того, с 1 июля у Банка России появится право обязать поставщиков платежных приложений интегрировать их с картой "Мир", если такими приложениями в принципе предусмотрена возможность использования карт.Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в ноябре прошлого года обращал внимание, что в отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой "Мир", отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. По его словам, это связано с тем, что операционная система устройства не интегрирована с национальной платежной системой, а такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы.
https://ria.ru/20210615/ekonomika-1737026763.html
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россия, карта "мир", экономика

Карту "Мир" начнет принимать большее число российских магазинов

00:15 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей, с 1 июля обязаны принимать к оплате карты платежной системы "Мир".
Соответствующие изменения внесены законом о защите прав потребителей. До сих пор такая обязанность была лишь у продавцов, чья годовая выручка превышает 30 миллионов рублей.
Нововведение имеет под собой цель сократить оборот наличных и усилить контроль за движением денежных средств, пояснил РИА Новости руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров. С одной стороны, это хорошо и более удобно и для покупателя, который предпочитает расплачиваться картой везде и часто даже не имеет наличных. Несет это плюсы и для самого бизнеса, так как чем больше безналичных платежей, тем больше различных бонусов от банков, меньше стоимость обслуживания, интереснее условия, дешевле эквайринг.
"Но не стоит забывать и о том, что на определенную категорию товара по закону установлены максимальные наценки, так вот зачастую выручка торговцев по этим категориям ниже стоимости эквайринга, то есть принимать карту, если в корзине есть такой товар, становится невыгодно. Отсюда и возникают попытки торговцев сослаться на сломанный терминал или отсутствие интернета", - в то же время обращает внимание эксперт.
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Кроме того, с 1 июля у Банка России появится право обязать поставщиков платежных приложений интегрировать их с картой "Мир", если такими приложениями в принципе предусмотрена возможность использования карт.
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в ноябре прошлого года обращал внимание, что в отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой "Мир", отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. По его словам, это связано с тем, что операционная система устройства не интегрирована с национальной платежной системой, а такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы.
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