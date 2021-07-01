https://ria.ru/20210701/mir-1739330827.html

Карту "Мир" начнет принимать большее число российских магазинов

Карту "Мир" начнет принимать большее число российских магазинов - РИА Новости, 01.07.2021

Карту "Мир" начнет принимать большее число российских магазинов

Российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей, с 1 июля обязаны принимать к оплате карты платежной... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:15

2021-07-01T00:15

2021-07-01T00:15

россия

карта "мир"

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9fd2c7f882235367a17652536fc75502.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей, с 1 июля обязаны принимать к оплате карты платежной системы "Мир".Соответствующие изменения внесены законом о защите прав потребителей. До сих пор такая обязанность была лишь у продавцов, чья годовая выручка превышает 30 миллионов рублей.Нововведение имеет под собой цель сократить оборот наличных и усилить контроль за движением денежных средств, пояснил РИА Новости руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров. С одной стороны, это хорошо и более удобно и для покупателя, который предпочитает расплачиваться картой везде и часто даже не имеет наличных. Несет это плюсы и для самого бизнеса, так как чем больше безналичных платежей, тем больше различных бонусов от банков, меньше стоимость обслуживания, интереснее условия, дешевле эквайринг.Кроме того, с 1 июля у Банка России появится право обязать поставщиков платежных приложений интегрировать их с картой "Мир", если такими приложениями в принципе предусмотрена возможность использования карт.Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в ноябре прошлого года обращал внимание, что в отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой "Мир", отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. По его словам, это связано с тем, что операционная система устройства не интегрирована с национальной платежной системой, а такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы.

https://ria.ru/20210615/ekonomika-1737026763.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/pensii-1733517926.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карта "мир", экономика