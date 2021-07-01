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В России назвали величину прожиточного минимума на 2022 год
В России назвали величину прожиточного минимума на 2022 год - РИА Новости, 02.07.2021
В России назвали величину прожиточного минимума на 2022 год
В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-01T21:37
2021-07-01T21:37
2021-07-02T00:51
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.Постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2022 года.В 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.Если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны.Сейчас это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет. По прожиточному минимуму определяют нижнюю границу пенсий и выплат пособий.Кроме того, в России изменили и способ расчета МРОТ. Теперь он зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может падать даже при снижении уровня медианной зарплаты. Как сообщали в пресс-службе Минтруда, минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4 процента, до 13,6 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210629/pravila-1739067519.html
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россия, общество, экономика
В России назвали величину прожиточного минимума на 2022 год
21:37 01.07.2021 (обновлено: 00:51 02.07.2021)
Прожиточный минимум в России в 2022 году составит 11 950 рублей
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России
составит 11 950 рублей. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.
Постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2022 года.
В 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.
Если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны.
Сейчас это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет. По прожиточному минимуму определяют нижнюю границу пенсий и выплат пособий.
Кроме того, в России изменили и способ расчета МРОТ. Теперь он зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может падать даже при снижении уровня медианной зарплаты. Как сообщали в пресс-службе Минтруда, минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4 процента, до 13,6 тысячи рублей.