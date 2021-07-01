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Наука
https://ria.ru/20210701/mayning-1739400097.html
Майнеры избавляются от видеокарт из-за проблем криптовалют
Майнеры избавляются от видеокарт из-за проблем криптовалют - РИА Новости, 01.07.2021
Майнеры избавляются от видеокарт из-за проблем криптовалют
Компьютерные видеоускорители, бывшие дефицитом еще два месяца назад, массово появились на вторичном рынке в Китае. О проблемах на самом крупном рынке майнинга... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:34
2021-07-01T13:34
наука
криптовалюта
компьютерные технологии
nvidia corporation
amd, inc.
китай
технологии
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Компьютерные видеоускорители, бывшие дефицитом еще два месяца назад, массово появились на вторичном рынке в Китае. О проблемах на самом крупном рынке майнинга сообщает местное издание HKEPC Hardware.Майнеры оптовыми партиями пытаются продать самые разные видеокарты — от маломощных AMD Radeon RX 470 до топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Адаптеры предлагаются примерно по тем ценам, что рекомендуют для новых устройств производители.Такое поведение криптодобытчиков Китая, на который приходится около 65 процентов мирового хешрейта майнинга, объясняется борьбой властей КНР с криптовалютами и падением курса основных монет.Огромное количество видеокарт майнеров уже попали на международные торговые площадки, вроде eBay. Однако, покупка такого оборудования связана с риском — адаптеры использовались на пределе возможностей на протяжении несколько месяцев, их остаточный ресурс непредсказуем, а гарантии они не имеют.Китайская тенденция отчасти дошла и до России: например, NVIDIA GeForce RTX 3060 еще недавно стоившая около 100 тысяч рублей, теперь предлагается за 75 тысяч рублей (при рекомендованной цене в 37 тысяч рублей).
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криптовалюта, компьютерные технологии, nvidia corporation, amd, inc., китай, технологии

Майнеры избавляются от видеокарт из-за проблем криптовалют

13:34 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Компьютерные видеоускорители, бывшие дефицитом еще два месяца назад, массово появились на вторичном рынке в Китае. О проблемах на самом крупном рынке майнинга сообщает местное издание HKEPC Hardware.
Майнеры оптовыми партиями пытаются продать самые разные видеокарты — от маломощных AMD Radeon RX 470 до топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Адаптеры предлагаются примерно по тем ценам, что рекомендуют для новых устройств производители.
Такое поведение криптодобытчиков Китая, на который приходится около 65 процентов мирового хешрейта майнинга, объясняется борьбой властей КНР с криптовалютами и падением курса основных монет.
Огромное количество видеокарт майнеров уже попали на международные торговые площадки, вроде eBay. Однако, покупка такого оборудования связана с риском — адаптеры использовались на пределе возможностей на протяжении несколько месяцев, их остаточный ресурс непредсказуем, а гарантии они не имеют.
Китайская тенденция отчасти дошла и до России: например, NVIDIA GeForce RTX 3060 еще недавно стоившая около 100 тысяч рублей, теперь предлагается за 75 тысяч рублей (при рекомендованной цене в 37 тысяч рублей).
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 18:02Наука
Геймеров и майнеров предупредили о проблеме новых видеокарт Nvidia
 
НаукаКриптовалютакомпьютерные технологииNVIDIA CorporationAMD, Inc.КитайТехнологии
 
 
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