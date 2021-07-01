https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html

Лукашенко призвал укреплять СМИ Союзного государства

Лукашенко призвал укреплять СМИ Союзного государства - РИА Новости, 01.07.2021

Лукашенко призвал укреплять СМИ Союзного государства

Белоруссии и РФ нужно укреплять средства массовой информации Союзного государства, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:03

2021-07-01T14:03

2021-07-01T14:03

союзное государство

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

общество

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белоруссии и РФ нужно укреплять средства массовой информации Союзного государства, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов двух стран, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете."Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации. Усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете. Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере", - заявил Лукашенко.Белорусский лидер также отметил возрастающую роль СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов.

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html

https://ria.ru/20210629/sovfde-1739063127.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, общество