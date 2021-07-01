https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html
Лукашенко призвал укреплять СМИ Союзного государства
Лукашенко призвал укреплять СМИ Союзного государства - РИА Новости, 01.07.2021
Лукашенко призвал укреплять СМИ Союзного государства
Белоруссии и РФ нужно укреплять средства массовой информации Союзного государства, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:03
2021-07-01T14:03
2021-07-01T14:03
союзное государство
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
общество
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белоруссии и РФ нужно укреплять средства массовой информации Союзного государства, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов двух стран, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете."Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации. Усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете. Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере", - заявил Лукашенко.Белорусский лидер также отметил возрастающую роль СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов.
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, общество
Лукашенко призвал укреплять СМИ Союзного государства
Лукашенко заявил о необходимости укреплять СМИ Союзного государства Белоруссии и России