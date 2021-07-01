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Белоруссия и Россия общими усилиями преодолеют пандемию, уверен Лукашенко
Белоруссия и Россия общими усилиями преодолеют пандемию, уверен Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2021
Белоруссия и Россия общими усилиями преодолеют пандемию, уверен Лукашенко
Белоруссия и Россия общими усилиями преодолеют пандемию коронавируса COVID-19, делают для этого все возможное, заявил в четверг белорусский президент Александр... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:51
2021-07-01T13:51
2021-07-01T13:51
распространение коронавируса
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия общими усилиями преодолеют пандемию коронавируса COVID-19, делают для этого все возможное, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко.Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете."Серьезным испытанием на прочность, проблемой номер один в мире стала пандемия. В этих условиях Россия и Беларусь делают все возможное, чтобы ее остановить. Мы видим, что расслабляться пока рано. Однако уверен: общими усилиями мы справимся", - заявил Лукашенко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
Белоруссия и Россия общими усилиями преодолеют пандемию, уверен Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия общими усилиями преодолеют пандемию коронавируса