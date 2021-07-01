https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739401598.html

Лукашенко рассказал о производстве "Спутника V" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о производстве "Спутника V" в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2021

Лукашенко рассказал о производстве "Спутника V" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в месяц разливает на своих мощностях более 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:41

2021-07-01T13:41

2021-07-01T13:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

александр лукашенко

белоруссия

фармстандарт

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в месяц разливает на своих мощностях более 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", при необходимости готова передавать ее для использования в РФ.Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете."Еще раз, Владимир Владимирович, публично благодарю вас от имени белорусского народа не только за то, что вы в срок, вовремя поставляете обозначенные объемы вакцин, но и передали нам технологии производства этих вакцин, и мы успешно сегодня работаем, производя в месяц более полумиллиона доз ("Спутника V" - ред.). Это предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Беларуси, и при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Российская Федерация могла использовать ее, так, как мы когда-то и договаривались", - заявил Лукашенко.Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планировалось, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".

https://ria.ru/20210603/belorussiya-1735491876.html

россия

белоруссия

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вакцина "спутник v", россия, александр лукашенко, белоруссия, фармстандарт