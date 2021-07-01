Лукашенко рассказал о производстве "Спутника V" в Белоруссии
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в процедурном кабинете в Минске
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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова делиться с Россией произведенным у себя "Спутником V"
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в месяц разливает на своих мощностях более 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", при необходимости готова передавать ее для использования в РФ.
Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.
"Еще раз, Владимир Владимирович, публично благодарю вас от имени белорусского народа не только за то, что вы в срок, вовремя поставляете обозначенные объемы вакцин, но и передали нам технологии производства этих вакцин, и мы успешно сегодня работаем, производя в месяц более полумиллиона доз ("Спутника V" - ред.). Это предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Беларуси, и при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Российская Федерация могла использовать ее, так, как мы когда-то и договаривались", - заявил Лукашенко.
Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планировалось, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".