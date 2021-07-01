https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739398994.html

Минск будет готов помогать России в строительстве АЭС, заявил Лукашенко

Минск будет готов помогать России в строительстве АЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2021

Минск будет готов помогать России в строительстве АЭС, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона будет готова при необходимости помогать России в строительстве АЭС в третьих странах,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:30

2021-07-01T13:30

2021-07-01T15:41

ядерные технологии

россия

белорусская аэс

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона будет готова при необходимости помогать России в строительстве АЭС в третьих странах, такая договоренность с руководством РФ, по его словам, уже есть."Президент России откликнулся на мою просьбу, когда я попросил подключить к строительству (Белорусской АЭС – ред.) в больших масштабах наших строителей, чтобы белорусы вместе с россиянами, построив станцию, научились делать такую работу. Мы также с президентом России договорились, что при необходимости, а такая необходимость уже есть, мы готовы будем совместно с россиянами осуществить такие проекты за пределами Беларуси и России", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании I Форума регионов двух стран.Президент напомнил, что "буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС". "Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи", - заметил Лукашенко.

https://ria.ru/20210623/belaes-1738179288.html

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россия, белорусская аэс, александр лукашенко, белоруссия, в мире