https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html

Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства

Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства - РИА Новости, 01.07.2021

Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:22

2021-07-01T13:22

2021-07-01T15:18

владимир путин

белоруссия

александр лукашенко

союзное государство

россия

в мире

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами."Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран.Президент Белоруссии напомнил, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.В качестве возможных проектов белорусско-российского взаимодействия он назвал промышленную интеграцию, в частности, в сфере производства интегральных схем. "Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия, они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне", - сказал Лукашенко, ссылаясь на свой разговор в президентом России Владимиром Путиным по этой теме.По его словам, российский президент сказал, что "невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях". "Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем", - подчеркнул глава белорусского государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/belorussiya-1737214334.html

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владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, россия, в мире