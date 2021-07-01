Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html
Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства
Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства - РИА Новости, 01.07.2021
Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:22
2021-07-01T15:18
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
союзное государство
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:234:2047:1385_1920x0_80_0_0_61c181fb75f6d83a29d8551693b2b833.jpg
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами."Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран.Президент Белоруссии напомнил, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.В качестве возможных проектов белорусско-российского взаимодействия он назвал промышленную интеграцию, в частности, в сфере производства интегральных схем. "Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия, они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне", - сказал Лукашенко, ссылаясь на свой разговор в президентом России Владимиром Путиным по этой теме.По его словам, российский президент сказал, что "невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях". "Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем", - подчеркнул глава белорусского государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/belorussiya-1737214334.html
https://ria.ru/20210616/programmy-1737319871.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:166:1657:1409_1920x0_80_0_0_34c591a9da83f26b48ecd6cd3af6bfe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, россия, в мире
Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства
13:22 01.07.2021 (обновлено: 15:18 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами.
"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 13:38В мире
В Белоруссии заявили о гибридной войне против Союзного государства
Президент Белоруссии напомнил, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.
В качестве возможных проектов белорусско-российского взаимодействия он назвал промышленную интеграцию, в частности, в сфере производства интегральных схем. "Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия, они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне", - сказал Лукашенко, ссылаясь на свой разговор в президентом России Владимиром Путиным по этой теме.
По его словам, российский президент сказал, что "невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях". "Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем", - подчеркнул глава белорусского государства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в доме правительства Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 22:03Союзное государство
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии подготовку союзных программ
 
Союзное государствоВладимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
Лента новостейМолния