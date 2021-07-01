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Лукашенко: Россия предпринимает усилия для сохранения баланса сил
Лукашенко: Россия предпринимает усилия для сохранения баланса сил - РИА Новости, 01.07.2021
Лукашенко: Россия предпринимает усилия для сохранения баланса сил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ предпринимает усилия для сохранения хрупкого баланса сил на планете, но Запад не всегда хочет слушать... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:14
2021-07-01T15:07
александр лукашенко
россия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ предпринимает усилия для сохранения хрупкого баланса сил на планете, но Запад не всегда хочет слушать конструктивные предложения.По его словам, по сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны.Лукашенко заявил, что "сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Англия, а теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм".В целом, говоря о современных геополитических вызовах, белорусский президент отметил, что государства западного мира сделали ставку на силу, откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, "постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности".
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александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире
Лукашенко: Россия предпринимает усилия для сохранения баланса сил
13:14 01.07.2021 (обновлено: 15:07 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Лукашенко заявил, что Россия предпринимает усилия для сохранения хрупкого баланса сил на планете

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ предпринимает усилия для сохранения хрупкого баланса сил на планете, но Запад не всегда хочет слушать конструктивные предложения.
"Мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете… Однако, к сожалению, коллективный Запад, в Вашингтоне и в Брюсселе, не всегда хотят слышать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран, которое проходит в онлайн-формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
13:22Союзное государство
Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства
По его словам, по сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны.
Лукашенко заявил, что "сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Англия, а теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм".
В целом, говоря о современных геополитических вызовах, белорусский президент отметил, что государства западного мира сделали ставку на силу, откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, "постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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