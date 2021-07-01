https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739394665.html

Лукашенко: Россия предпринимает усилия для сохранения баланса сил

Лукашенко: Россия предпринимает усилия для сохранения баланса сил - РИА Новости, 01.07.2021

Лукашенко: Россия предпринимает усилия для сохранения баланса сил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ предпринимает усилия для сохранения хрупкого баланса сил на планете, но Запад не всегда хочет слушать... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:14

2021-07-01T13:14

2021-07-01T15:07

александр лукашенко

россия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ предпринимает усилия для сохранения хрупкого баланса сил на планете, но Запад не всегда хочет слушать конструктивные предложения.По его словам, по сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны.Лукашенко заявил, что "сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Англия, а теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм".В целом, говоря о современных геополитических вызовах, белорусский президент отметил, что государства западного мира сделали ставку на силу, откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, "постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности".

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html

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россия

белоруссия

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александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире