Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739391699.html
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2021
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, срыв интеграционных проектов и смену политического курса... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:05
2021-07-01T13:52
россия
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548387_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_b9eb62b628eff98e249e23d925e9fd67.jpg
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, срыв интеграционных проектов и смену политического курса республики."Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства, и не только белорусского. Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества", - сказал Лукашенко, выступая в четверг на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России, которое проходит в онлайн-формате.
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739389799.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548387_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_b42405bb8f14995eb0b67dafa54f9313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, в мире, александр лукашенко, белоруссия
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко
13:05 01.07.2021 (обновлено: 13:52 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание Белоруссии и срыв интеграционных процессов

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, срыв интеграционных проектов и смену политического курса республики.
"Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства, и не только белорусского. Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества", - сказал Лукашенко, выступая в четверг на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России, которое проходит в онлайн-формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
13:00
Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада
 
РоссияВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
Лента новостейМолния