https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739391699.html
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2021
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, срыв интеграционных проектов и смену политического курса... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:05
2021-07-01T13:05
2021-07-01T13:52
россия
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548387_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_b9eb62b628eff98e249e23d925e9fd67.jpg
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, срыв интеграционных проектов и смену политического курса республики."Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства, и не только белорусского. Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества", - сказал Лукашенко, выступая в четверг на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России, которое проходит в онлайн-формате.
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739389799.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548387_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_b42405bb8f14995eb0b67dafa54f9313.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, александр лукашенко, белоруссия
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко
13:05 01.07.2021 (обновлено: 13:52 01.07.2021)
Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание Белоруссии и срыв интеграционных процессов