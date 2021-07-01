https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739391699.html

Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко

Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2021

Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, срыв интеграционных проектов и смену политического курса... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:05

2021-07-01T13:05

2021-07-01T13:52

россия

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, срыв интеграционных проектов и смену политического курса республики."Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства, и не только белорусского. Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества", - сказал Лукашенко, выступая в четверг на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России, которое проходит в онлайн-формате.

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739389799.html

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россия, в мире, александр лукашенко, белоруссия