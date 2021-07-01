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Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада
Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада - РИА Новости, 01.07.2021
Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада и используют этот период для усиления экономического сотрудничества. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:00
2021-07-01T15:05
москва
минск
в мире
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада и используют этот период для усиления экономического сотрудничества."Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми, не только с точки зрения экономики", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран в четверг.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада – бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии и России.Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводят экономические и политические санкции против белорусских официальных лиц и отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738933205.html
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москва, минск, в мире
Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада
13:00 01.07.2021 (обновлено: 15:05 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада и укрепят сотрудничество

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва выдержат санкции Запада и используют этот период для усиления экономического сотрудничества.
"Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми, не только с точки зрения экономики", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран в четверг.
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 17:06
Белоруссия в ответ на санкции запретила въезд представителям евроструктур
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада – бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии и России.
Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.
"Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года (после выборов президента в Белоруссии – ред.). Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств", - заявил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводят экономические и политические санкции против белорусских официальных лиц и отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
13:05
Запад нацелен на сдерживание развития Белоруссии, заявил Лукашенко
 
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