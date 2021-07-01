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Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком - РИА Новости, 01.07.2021
Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
Посольство РФ в Вильнюсе назвало откровенной провокацией сообщение литовских СМИ о поступлении конверта "с подозрительным порошком" в компанию в Каунассе якобы... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:45
2021-07-01T16:45
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посольство россии в литве
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Вильнюсе назвало откровенной провокацией сообщение литовских СМИ о поступлении конверта "с подозрительным порошком" в компанию в Каунассе якобы от российской дипмиссии, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь российского диппредставительства Александр Кудрявцев.Ранее портал литовского национального радио и телевидения LRT сообщил, что компания в Каунассе, название которой не уточнялось, получила конверт с подозрительным порошком, сотрудница компании утверждает, что оно было доставлено из посольства РФ, при вскрытии на конверте появилось слово "сибирская язва". Полиция Каунасского уезда заявила, что "каунасская компания получила конверт с подозрительным порошком". На место происшествия были срочно отправлены спецслужбы, а сотрудники предприятия эвакуированы."Об этом происшествии нам стало известно из СМИ. Никакого отношения к упомянутому в сообщениях конверту посольство России в Литве не имеет. Рассматриваем это как откровенную провокацию. Имеем в виду обратиться к местным властям за исчерпывающими разъяснениями по данному инциденту", - заявил Кудрявцев.
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россия, посольство россии в литве, вильнюс, в мире
Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Посольство России в Литве назвало сообщение СМИ о конверте с порошком из дипмиссии провокацией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Вильнюсе назвало откровенной провокацией сообщение литовских СМИ о поступлении конверта "с подозрительным порошком" в компанию в Каунассе якобы от российской дипмиссии, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь российского диппредставительства Александр Кудрявцев.
Ранее портал литовского национального радио и телевидения LRT сообщил, что компания в Каунассе, название которой не уточнялось, получила конверт с подозрительным порошком, сотрудница компании утверждает, что оно было доставлено из посольства РФ, при вскрытии на конверте появилось слово "сибирская язва". Полиция Каунасского уезда заявила, что "каунасская компания получила конверт с подозрительным порошком". На место происшествия были срочно отправлены спецслужбы, а сотрудники предприятия эвакуированы.
"Об этом происшествии нам стало известно из СМИ. Никакого отношения к упомянутому в сообщениях конверту посольство России в Литве не имеет. Рассматриваем это как откровенную провокацию. Имеем в виду обратиться к местным властям за исчерпывающими разъяснениями по данному инциденту", - заявил Кудрявцев.
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