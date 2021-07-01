https://ria.ru/20210701/lgoty-1739433608.html

Москва предоставила девелоперам льготы на 12,5 миллиарда рублей

Москва предоставила девелоперам льготы на 12,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.07.2021

Москва предоставила девелоперам льготы на 12,5 миллиарда рублей

В рамках пяти соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда Москва предоставила девелоперам льготы на сумму 12,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:00

2021-07-01T16:00

2021-07-01T16:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

тинао

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В рамках пяти соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда Москва предоставила девелоперам льготы на сумму 12,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В рамках пяти соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят за пределами центра столицы почти 300 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, где смогут работать более 7,6 тысячи человек. Город, в свою очередь, предоставил этим инвесторам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования участков для строительства жилья в общей сложности на 12,5 миллиарда рублей", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Программу город запустил в прошлом году для привлечения бизнеса к возведению коммерческих и социальных объектов вне центра города. Застройщики многоквартирных домов получают льготу по плате за первый год аренды и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ ЗУ) для строительства жилья, если одновременно строят за пределами ТТК и МКАД места приложения труда: от офисов до образовательных объектов. В итоге город получает новые рабочие места, а инвестор – доход от реализации как жилья, так и нового бизнес-объекта."Каждому объекту, по уже заключенным соглашениям, присвоен статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда – он и дает право на льготы. Объем инвестиций в эти проекты превышает 25 миллиардов рублей. Новые объекты в рамках программы должны появиться в Москве уже в ближайшие годы", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Первые два соглашения по программе были заключены в прошлом году и принесут Москве более одной тысячи рабочих мест. Один инвестор построит комплекс офисных зданий "Останкино Business Park" в Бутырском районе столицы, другой - торгово-офисный центр в составе ТПУ "Ботанический сад". Оба объекта должны заработать в 2023 году. Третье соглашение по программе МПТ город заключил в июне этого года: инвестор к 2024 году построит в ТиНАО промышленный технопарк, где будет создано около 300 рабочих мест.Еще два проекта по созданию мест приложения труда были одобрены правительством Москвы. По одному из них инвестор в 2023–2025 годах построит два торговых комплекса и офисное здание, создав 5,2 тысячи рабочих мест. По еще одному соглашению инвестор к середине 2024 года построит на востоке столицы многофункциональный офисно-торговый центра на 1,1 тысячи рабочих мест, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210624/tsifrovizatsiya-1738426687.html

тинао

москва

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тинао, владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика