https://ria.ru/20210701/lekarstvo-1739435955.html
Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого - РИА Новости, 01.07.2021
Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
Лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) стоит дорого из-за дороговизны разработки, клинический этап может обходиться разработчикам в миллиарды долларов,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:09
2021-07-01T16:09
2021-07-01T16:09
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) стоит дорого из-за дороговизны разработки, клинический этап может обходиться разработчикам в миллиарды долларов, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев."Много было потрачено средств на его разработку. Это же первый лекарственный препарат", - сказал Куцев в кулуарах IX съезда Российского общества медицинских генетиков, отвечая на вопрос о дороговизне лекарства от СМА.Он отметил, что доклинический этап и эксперименты не так дороги – могут обойтись в несколько миллионов долларов, но клинические исследования обходятся в сотни и миллиарды долларов, а потребителей не так много, в результате стоимость высока.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
https://ria.ru/20210611/lekarstva-1736601619.html
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
Эксперт объяснил, что лекарство от СМА стоит так много из-за дороговизны разработки