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Официальный курс евро на пятницу снизился на десять копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на десять копеек - РИА Новости, 01.07.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на десять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,05 копейки - до 86,4113 рубля, курс доллара вырос на 18,52 копейки - до 72,9086... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:03
2021-07-01T15:03
2021-07-01T15:03
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россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,05 копейки - до 86,4113 рубля, курс доллара вырос на 18,52 копейки - до 72,9086 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 5,66 копейки, составив 78,9848 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на пятницу снизился на десять копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на десять копеек, до 86,41 рубля