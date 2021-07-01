https://ria.ru/20210701/kurs-1739420835.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на десять копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на десять копеек - РИА Новости, 01.07.2021

Официальный курс евро на пятницу снизился на десять копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,05 копейки - до 86,4113 рубля, курс доллара вырос на 18,52 копейки - до 72,9086... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:03

2021-07-01T15:03

2021-07-01T15:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,05 копейки - до 86,4113 рубля, курс доллара вырос на 18,52 копейки - до 72,9086 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 5,66 копейки, составив 78,9848 рубля.

https://ria.ru/20210630/dollary-1739149703.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика