https://ria.ru/20210701/ksenofontova-1739361116.html

Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову

Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову - РИА Новости, 01.07.2021

Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову

Бывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:42

2021-07-01T10:42

2021-07-01T10:42

шоубиз

елена ксенофонтова

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд, сообщает "СтарХит". Дочери адвоката и актрисы сейчас десять лет.Ксенофонтова и Рыжих жили в фактическом браке девять лет. В 2016 году они разошлись. У артистки также есть сын Тимофей (2003 года), который родился в 2003. Его отец — продюсер Илья Неретин.Это не первый раз, когда бывшие вынуждены встретится в суде. В августе 2020 актриса выиграла дело против бывшего после четырехлетнего разбирательства.

https://ria.ru/20201120/elena-ksenofontova-1585507807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена ксенофонтова, знаменитости, звезды