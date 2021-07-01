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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210701/ksenofontova-1739361116.html
Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову
Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову - РИА Новости, 01.07.2021
Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову
Бывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:42
2021-07-01T10:42
шоубиз
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд, сообщает "СтарХит". Дочери адвоката и актрисы сейчас десять лет.Ксенофонтова и Рыжих жили в фактическом браке девять лет. В 2016 году они разошлись. У артистки также есть сын Тимофей (2003 года), который родился в 2003. Его отец — продюсер Илья Неретин.Это не первый раз, когда бывшие вынуждены встретится в суде. В августе 2020 актриса выиграла дело против бывшего после четырехлетнего разбирательства.
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елена ксенофонтова, знаменитости, звезды

Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову

10:42 01.07.2021
 
© Yellow, Black & White (2012-2016)Скриншот сериала "Кухня"
Скриншот сериала Кухня
© Yellow, Black & White (2012-2016)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд, сообщает "СтарХит".
"Рыжих А.Н. требует уменьшения размера алиментов. Пока заявление оставлено без движения до 26 июля, так как не соблюден ряд требований по его составлению", — прокомментировали в Головинском районном суде Москвы.
Дочери адвоката и актрисы сейчас десять лет.
Ксенофонтова и Рыжих жили в фактическом браке девять лет. В 2016 году они разошлись. У артистки также есть сын Тимофей (2003 года), который родился в 2003. Его отец — продюсер Илья Неретин.
Это не первый раз, когда бывшие вынуждены встретится в суде. В августе 2020 актриса выиграла дело против бывшего после четырехлетнего разбирательства.
Актриса Елена Ксенофонтова - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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