https://ria.ru/20210701/ksenofontova-1739361116.html
Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову
Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову - РИА Новости, 01.07.2021
Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову
Бывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:42
2021-07-01T10:42
2021-07-01T10:42
шоубиз
елена ксенофонтова
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575462534_0:0:2379:1338_1920x0_80_0_0_b8c5d2587ba762d7e8434c42681a65fe.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд, сообщает "СтарХит". Дочери адвоката и актрисы сейчас десять лет.Ксенофонтова и Рыжих жили в фактическом браке девять лет. В 2016 году они разошлись. У артистки также есть сын Тимофей (2003 года), который родился в 2003. Его отец — продюсер Илья Неретин.Это не первый раз, когда бывшие вынуждены встретится в суде. В августе 2020 актриса выиграла дело против бывшего после четырехлетнего разбирательства.
https://ria.ru/20201120/elena-ksenofontova-1585507807.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575462534_114:0:1898:1338_1920x0_80_0_0_48cb38611257dc385f9fe74a925dc87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена ксенофонтова, знаменитости, звезды