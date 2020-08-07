Звезда "Кухни" одержала очередную победу в суде против бывшего мужа

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли Элеоноры Галановой в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", сообщила в инстаграме, что после четырехлетнего процесса выиграла суд против бывшего мужа адвоката Александра Рыжих.
"Четыре года я живу "короткими перебежками" от процесса до процесса, от заседания до заседания, от провокации до следующего унижения. Четыре года судебных тяжб, которым предшествовали девять лет физического и психологического насилия. Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница; что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей, а сегодня победа", – написала Ксенофонтова.
Актриса добавила, и хотя это очередной выигрыш в суде, который не гарантирует того, что через несколько месяцев бывший супруг снова "не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса", она рада этой победе.
"Мои прекрасные адвокаты, вы даже представить себе не можете, как я вам благодарна. Вы не только настоящие профи, вы люди с сердцем. Хочется смеяться и выть одновременно. Хочется спать. Хочется уже наконец начать жить", – отметила она.
С Александром Рыжих Елена Ксенофонтова находилась в фактическом браке в течение девяти лет. В 2016 году пара со скандалом рассталась. У бывших супругов есть общая дочь Софья (родилась в 2011 году). Также Елена Ксенофонтова воспитывает старшего сына Тимофея (2003 года), который родился в предыдущем браке с продюсером Ильей Неретиным.
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