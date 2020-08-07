Звезда "Кухни" одержала очередную победу в суде против бывшего мужа

"Четыре года я живу "короткими перебежками" от процесса до процесса, от заседания до заседания, от провокации до следующего унижения. Четыре года судебных тяжб, которым предшествовали девять лет физического и психологического насилия. Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница; что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей, а сегодня победа", – написала Ксенофонтова.