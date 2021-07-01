https://ria.ru/20210701/krym-1739418801.html
Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму - РИА Новости, 01.07.2021
Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала туристов не верить слухам о новых возможных подтоплениях и аномальной жаре на полуострове. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:45
2021-07-01T16:45
2021-07-01T16:45
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
новости - туризм
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9875e0db346f7fa8a141ef69c1c77f55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала туристов не верить слухам о новых возможных подтоплениях и аномальной жаре на полуострове."Хочу предупредить, чтобы не верили слухам о подтоплении. Это случается очень редко. Не надо верить, что будет 40-45 градусов. Максимальная температура воздуха в Крыму была зарегистрирована за время наблюдения в Евпатории – 40 градусов, в Симферополе – 39 градусов, поэтому спокойно можно приезжать, отдыхать и наслаждаться", – сказала Любецкая журналистам.По ее словам, на Южном берегу Крыма последний раз столь сильные осадки выпадали в 1910 году. "Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз… Не надо бояться этих осадков", – подчеркнула Любецкая.Она отметила, что наиболее благоприятными месяцами по температуре морской воды для отдыха в Крыму являются июль и август, при этом застать теплое море можно до середины октября.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210625/krym-1738673531.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794604_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_3e1349047c44ed0246fb5915116ae920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, новости - туризм, республика крым
Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
Глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала не верить слухам о новом наводнении
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала туристов не верить слухам о новых возможных подтоплениях и аномальной жаре на полуострове.
"Хочу предупредить, чтобы не верили слухам о подтоплении. Это случается очень редко. Не надо верить, что будет 40-45 градусов. Максимальная температура воздуха в Крыму была зарегистрирована за время наблюдения в Евпатории – 40 градусов, в Симферополе – 39 градусов, поэтому спокойно можно приезжать, отдыхать и наслаждаться", – сказала Любецкая журналистам.
По ее словам, на Южном берегу Крыма последний раз столь сильные осадки выпадали в 1910 году. "Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз… Не надо бояться этих осадков", – подчеркнула Любецкая.
Она отметила, что наиболее благоприятными месяцами по температуре морской воды для отдыха в Крыму являются июль и август, при этом застать теплое море можно до середины октября.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.