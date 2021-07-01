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Туризм
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Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму - РИА Новости, 01.07.2021
Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала туристов не верить слухам о новых возможных подтоплениях и аномальной жаре на полуострове. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:45
2021-07-01T16:45
туризм
отдых в россии 2021 летом
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отдых на море
куда поехать
туризм
новости - туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала туристов не верить слухам о новых возможных подтоплениях и аномальной жаре на полуострове."Хочу предупредить, чтобы не верили слухам о подтоплении. Это случается очень редко. Не надо верить, что будет 40-45 градусов. Максимальная температура воздуха в Крыму была зарегистрирована за время наблюдения в Евпатории – 40 градусов, в Симферополе – 39 градусов, поэтому спокойно можно приезжать, отдыхать и наслаждаться", – сказала Любецкая журналистам.По ее словам, на Южном берегу Крыма последний раз столь сильные осадки выпадали в 1910 году. "Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз… Не надо бояться этих осадков", – подчеркнула Любецкая.Она отметила, что наиболее благоприятными месяцами по температуре морской воды для отдыха в Крыму являются июль и август, при этом застать теплое море можно до середины октября.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, новости - туризм, республика крым
Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45 01.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала не верить слухам о новом наводнении

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала туристов не верить слухам о новых возможных подтоплениях и аномальной жаре на полуострове.
"Хочу предупредить, чтобы не верили слухам о подтоплении. Это случается очень редко. Не надо верить, что будет 40-45 градусов. Максимальная температура воздуха в Крыму была зарегистрирована за время наблюдения в Евпатории – 40 градусов, в Симферополе – 39 градусов, поэтому спокойно можно приезжать, отдыхать и наслаждаться", – сказала Любецкая журналистам.
По ее словам, на Южном берегу Крыма последний раз столь сильные осадки выпадали в 1910 году. "Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз… Не надо бояться этих осадков", – подчеркнула Любецкая.
Она отметила, что наиболее благоприятными месяцами по температуре морской воды для отдыха в Крыму являются июль и август, при этом застать теплое море можно до середины октября.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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Туризмотдых в России 2021 летомкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмНовости - ТуризмРеспублика Крым
 
 
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