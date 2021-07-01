https://ria.ru/20210701/krym-1739418801.html

Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму

Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму - РИА Новости, 01.07.2021

Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму

Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала туристов не верить слухам о новых возможных подтоплениях и аномальной жаре на полуострове. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:45

2021-07-01T16:45

2021-07-01T16:45

туризм

отдых в россии 2021 летом

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

туризм

новости - туризм

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9875e0db346f7fa8a141ef69c1c77f55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая призвала туристов не верить слухам о новых возможных подтоплениях и аномальной жаре на полуострове."Хочу предупредить, чтобы не верили слухам о подтоплении. Это случается очень редко. Не надо верить, что будет 40-45 градусов. Максимальная температура воздуха в Крыму была зарегистрирована за время наблюдения в Евпатории – 40 градусов, в Симферополе – 39 градусов, поэтому спокойно можно приезжать, отдыхать и наслаждаться", – сказала Любецкая журналистам.По ее словам, на Южном берегу Крыма последний раз столь сильные осадки выпадали в 1910 году. "Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз… Не надо бояться этих осадков", – подчеркнула Любецкая.Она отметила, что наиболее благоприятными месяцами по температуре морской воды для отдыха в Крыму являются июль и август, при этом застать теплое море можно до середины октября.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210625/krym-1738673531.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, новости - туризм, республика крым