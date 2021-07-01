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https://ria.ru/20210701/krym-1739410960.html
Глава Крыма призвал туристов соблюдать ограничения
Глава Крыма призвал туристов соблюдать ограничения - РИА Новости, 01.07.2021
Глава Крыма призвал туристов соблюдать ограничения
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать COVID-ограничения, так как сегодня стоит общая задача не допустить ухудшения эпидобстановки и локдауна. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:21
2021-07-01T15:40
новости - туризм
туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать COVID-ограничения, так как сегодня стоит общая задача не допустить ухудшения эпидобстановки и локдауна.Ранее Аксенов заявил, что динамика по росту числа заболевших коронавирусом на полуострове негативная. При этом, по его словам, пока в регионе не будут вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но если ситуация выйдет из-под контроля, то всё может быть."Просим гостей Крыма соблюдать все ограничения, действующие в республике, – масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции, - и быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, на фоне высоких показателей турпотока на первый план выходит соблюдение требований Роспотребнадзора во всех сферах, связанных с туризмом."Это, прежде всего, общепит, транспорт, отели, санатории. Мониторинг соблюдения этих требований ведется в ежедневном режиме. Сотрудники турсферы проходят вакцинацию усиленными темпами", - подчеркнул глава республики.В частности, по его словам, в курортных городах для гостей и жителей полуострова развернуты мобильные пункты вакцинации."В ряде регионов Крыма введены более жесткие ограничения. Наша общая задача - не допустить ухудшения эпидобстановки и всеобщего локдауна", - подчеркнул глава республики.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,7 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,6 тысячи человек, умерли 1513.
https://ria.ru/20210701/krym-1739401727.html
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новости - туризм, туризм, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Глава Крыма призвал туристов соблюдать ограничения
14:21 01.07.2021 (обновлено: 15:40 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов выступает на торжественном собрании в Госсовете Крыма, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выступает на торжественном собрании в Госсовете Крыма, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Крыма призвал туристов соблюдать ограничения, чтобы не допустить локдауна

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать COVID-ограничения, так как сегодня стоит общая задача не допустить ухудшения эпидобстановки и локдауна.
Ранее Аксенов заявил, что динамика по росту числа заболевших коронавирусом на полуострове негативная. При этом, по его словам, пока в регионе не будут вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но если ситуация выйдет из-под контроля, то всё может быть.
"Просим гостей Крыма соблюдать все ограничения, действующие в республике, – масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции, - и быть внимательными к просьбам представителей бизнеса и требованиям, действующим на территории объектов", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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13:41Туризм
Аксенов заявил о рекордном росте туристического потока в Крым
По его словам, на фоне высоких показателей турпотока на первый план выходит соблюдение требований Роспотребнадзора во всех сферах, связанных с туризмом.
"Это, прежде всего, общепит, транспорт, отели, санатории. Мониторинг соблюдения этих требований ведется в ежедневном режиме. Сотрудники турсферы проходят вакцинацию усиленными темпами", - подчеркнул глава республики.
В частности, по его словам, в курортных городах для гостей и жителей полуострова развернуты мобильные пункты вакцинации.
"В ряде регионов Крыма введены более жесткие ограничения. Наша общая задача - не допустить ухудшения эпидобстановки и всеобщего локдауна", - подчеркнул глава республики.
Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,7 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,6 тысячи человек, умерли 1513.
 
Распространение коронавирусаНовости - ТуризмТуризмКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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