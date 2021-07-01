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Туризм
https://ria.ru/20210701/krym-1739401727.html
Аксенов заявил о рекордном росте туристического потока в Крым
Аксенов заявил о рекордном росте туристического потока в Крым - РИА Новости, 01.07.2021
Аксенов заявил о рекордном росте туристического потока в Крым
Рекордный рост турпотока зафиксирован в Крыму за первое полугодие, в регионе отдохнули почти 3,3 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:41
2021-07-01T13:49
туризм
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Рекордный рост турпотока зафиксирован в Крыму за первое полугодие, в регионе отдохнули почти 3,3 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3 миллионов 289,2 тысячи туристов", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, только в июне в Крыму отдохнули более 1,3 миллиона туристов, что на 43% больше, чем в июне 2019 года. При этом 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% - по железной дороге."Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%", - подчеркнул Аксенов.
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сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым
Аксенов заявил о рекордном росте туристического потока в Крым
13:41 01.07.2021 (обновлено: 13:49 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Аксенов заявил о рекордном росте туристического потока в Крым

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Рекордный рост турпотока зафиксирован в Крыму за первое полугодие, в регионе отдохнули почти 3,3 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3 миллионов 289,2 тысячи туристов", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, только в июне в Крыму отдохнули более 1,3 миллиона туристов, что на 43% больше, чем в июне 2019 года. При этом 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% - по железной дороге.
"Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%", - подчеркнул Аксенов.
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