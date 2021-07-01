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Наука
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Британские ученые опубликовали расширенный список симптомов COVID-19
Британские ученые опубликовали расширенный список симптомов COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Британские ученые опубликовали расширенный список симптомов COVID-19
Официальные медицинские рекомендации, принятые в Великобритании, до сих пор включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:00
2021-07-01T05:41
наука
коронавирус covid-19
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальные медицинские рекомендации, принятые в Великобритании, до сих пор включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния или вкуса. Британские ученые опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев коронавирусной инфекции на ранней стадии или протекающих в легкой форме. Во время пандемии COVID-19 официальные власти призвали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Однако у многих заболевших этих симптомов не было совсем или они проявились уже на более поздних стадиях заболевания.Так в Великобритании о потере вкуса или запаха сообщали 70 процентов заболевших, о кашле — 63 процента, а о высокой температуре — только 45 процентов.Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавирсуной инфекции. Для этого они прежде всего проанализировали документы официальных международных организаций. Всемирная организации здравоохранения делит симптомы COVID-19 на три группы: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой группе относятся лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запах; ко второй — першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение пальцев рук и ног, покраснение или раздражение глаз; к третьей — затруднения с дыханием, боль в груди, потеря подвижности и спутанность сознания.Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, помимо основных, выделяет еще так называемые неофициальные симптомы, которые чаще встречаются у молодых непривитых или частично вакцинированных людей, у которых болезнь протекает в легкой форме, но они могут быть разносчиками вируса. Это головная боль, слабость, мышечные боли, насморк, потеря аппетита и боль в горле.В США среди детей и молодых людей наиболее распространенными первыми симптомами были боль в горле — 19 процентов заболевших, головная боль — 16 процентов, кашель — 13, насморк или симптомы, похожие на простуду — 12, усталость — 12 процентов.Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР, комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход.По оценкам авторов, официальный набор — кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить только 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак — головная боль, для лиц, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738225465.html
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коронавирус covid-19, здоровье, великобритания
Британские ученые опубликовали расширенный список симптомов COVID-19
02:00 01.07.2021 (обновлено: 05:41 01.07.2021)
 
© Depositphotos / imagepointfrНа приеме у врача-гастроэнтеролога
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / imagepointfr

Ученые в Великобритании составили список ранних симптомов COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальные медицинские рекомендации, принятые в Великобритании, до сих пор включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния или вкуса. Британские ученые опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев коронавирусной инфекции на ранней стадии или протекающих в легкой форме.
Во время пандемии COVID-19 официальные власти призвали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Однако у многих заболевших этих симптомов не было совсем или они проявились уже на более поздних стадиях заболевания.
Так в Великобритании о потере вкуса или запаха сообщали 70 процентов заболевших, о кашле — 63 процента, а о высокой температуре — только 45 процентов.
Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавирсуной инфекции. Для этого они прежде всего проанализировали документы официальных международных организаций.
Всемирная организации здравоохранения делит симптомы COVID-19 на три группы: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой группе относятся лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запах; ко второй — першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение пальцев рук и ног, покраснение или раздражение глаз; к третьей — затруднения с дыханием, боль в груди, потеря подвижности и спутанность сознания.
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В США среди детей и молодых людей наиболее распространенными первыми симптомами были боль в горле — 19 процентов заболевших, головная боль — 16 процентов, кашель — 13, насморк или симптомы, похожие на простуду — 12, усталость — 12 процентов.
Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР, комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход.
По оценкам авторов, официальный набор — кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить только 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак — головная боль, для лиц, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.
Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией.
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