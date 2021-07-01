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Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт
Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт - РИА Новости, 01.07.2021
Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт
Пока нельзя говорить о том, что некоторые люди генетически предрасположены к коронавирусу или защищены от него, рассказал РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:56
2021-07-01T13:56
2021-07-01T13:56
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пока нельзя говорить о том, что некоторые люди генетически предрасположены к коронавирусу или защищены от него, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев.Он отметил, что на данный момент говорить о чем-то установленном, о неких генотипах, которые могут предрасполагать к коронавирусу или или, наоборот, защищать от него, пока нельзя.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт
В Минздраве заявили, что пока нельзя говорить о том, что ряд людей генетически защищен от COVID