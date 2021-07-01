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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739404697.html
Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт
Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт - РИА Новости, 01.07.2021
Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт
Пока нельзя говорить о том, что некоторые люди генетически предрасположены к коронавирусу или защищены от него, рассказал РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:56
2021-07-01T13:56
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пока нельзя говорить о том, что некоторые люди генетически предрасположены к коронавирусу или защищены от него, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев.Он отметил, что на данный момент говорить о чем-то установленном, о неких генотипах, которые могут предрасполагать к коронавирусу или или, наоборот, защищать от него, пока нельзя.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт
13:56 01.07.2021
 
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© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Минздраве заявили, что пока нельзя говорить о том, что ряд людей генетически защищен от COVID

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пока нельзя говорить о том, что некоторые люди генетически предрасположены к коронавирусу или защищены от него, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев.
"Есть у нас один сотрудник из Питера, который проводил такого рода исследования. Они, конечно, нашли некоторый так называемый РС. РС - это такие точки в геноме, которые являются вариантами нормы, по сути дела. И есть точки, которые обеспечивают, по статистическим данным, некоторую такую защищённость от коронавируса. Тем не менее, сказать, что эти данные являются абсолютно объективными, пока нельзя. Думаю, что и в перспективе тоже вряд ли", - сказал Куцев в кулуарах "IX съезда Российского общества медицинских генетиков".
Он отметил, что на данный момент говорить о чем-то установленном, о неких генотипах, которые могут предрасполагать к коронавирусу или или, наоборот, защищать от него, пока нельзя.
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