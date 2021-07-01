https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739404697.html

Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт

Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт - РИА Новости, 01.07.2021

Пока нельзя говорить о генетической защите от COVID-19, заявил эксперт

Пока нельзя говорить о том, что некоторые люди генетически предрасположены к коронавирусу или защищены от него, рассказал РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:56

2021-07-01T13:56

2021-07-01T13:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пока нельзя говорить о том, что некоторые люди генетически предрасположены к коронавирусу или защищены от него, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев.Он отметил, что на данный момент говорить о чем-то установленном, о неких генотипах, которые могут предрасполагать к коронавирусу или или, наоборот, защищать от него, пока нельзя.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/myasnikov-1739372987.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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