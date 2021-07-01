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В Москве выявили 7597 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7597 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2021
В Москве выявили 7597 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (7597), Подмосковье (2663) и Санкт-Петербурге (1612), сообщили... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:34
2021-07-01T11:34
2021-07-01T11:34
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общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (7597), Подмосковье (2663) и Санкт-Петербурге (1612), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7597, 2. Московская область - 2663, 3. Санкт-Петербург - 1612", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 16, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 6.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Москве выявили 7597 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 7597 новых случаев заражения коронавирусом